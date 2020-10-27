Кабмин пояснил направление 62 миллионов с программы по диагностике рака на ремонт дорог

Кабинет министров принял решение перенаправить 61,55 млн гривен, предназначенные на финансирование проекта по усовершенствованию диагностики онкологических заболеваний, на ремонт дорог во Львовской области по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова поддержало решение Комиссии по перераспределению средств с необходимостью предвидения этих средств для завершения данного проекта в 2021 году. С этой целью Минэкономики внесло постановление, которое обеспечит выполнение этого решения в следующем году. Решение о перераспределении будет согласовано бюджетным комитетом", – сказано в сообщении.

В Кабмине уточнили, что за первые 8 месяцев 2020 года предусмотренные на финансирование проекта по усовершенствованию диагностики онкологических заболеваний средства были использованы Минздравом всего на 0,4%, а сам реализовать проект до конца текущего года уже невозможно.

Как сообщалось, Кабмин своим постановлением 21 октября передал на развитие дорог во Львовской области 61,55 млн гривен из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.

Напомним, в конце июля Кабмин распределил 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19. Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн уже потрачено 34,1 млрд или 52% от общей суммы. В том числе на строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд грн. В то же время на сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%.