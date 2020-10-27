Российский "АвтоВАЗ" отзывает 90 тысяч автомобилей Lada из-за проблем с топливным шлангом

Компания АвтоВАЗ приняла решение отозвать 90 124 автомобилей Lada моделей XRay и Vesta, которые были произведены с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года.

Как сообщил Росстандарт, причина отзывной кампании – риск перетирания топливного шланга в моторном отсеке, передает РБК.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов", – сообщили в ведомстве.

Определить, попадает ли машина под отзыв, можно будет по перечню VIN-номеров, который опубликуют на сайте Росстандарта.

Ранее на "Запорожском автомобилестроительном заводе" (ЗАЗ) Тариэла Васадзе была запущена сборка автомобилей марки Lada из российских комплектующих, а именно модели Vesta, Xray и Largus.

Как сообщалось, еще об одной массовой отзывной кампании АвтоВАЗ объявил в марте нынешнего года. Тогда сервисная акция коснулась 12 192 автомобилей семейств Lada Vesta, XRay и Largus, которые были реализованы в России с сентября 2019 года. Причиной отзыва стали потенциальные проблемы в тормозной системе.