Украина ожидает от Кореи выгодных условий для развития высокоскоростного ж/д сообщения, – Криклий

Украина заинтересована сотрудничать с Корейским экспортно-импортным банком в развитии высокоскоростного железнодорожного движения при наличии выгодных финансовых условий.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры по итогам встречи министра Владислава Криклия с представителями компании Hyundai Corporation.

"Мы готовы углублять наши отношения и внедрять совместный проект по развитию высокоскоростного железнодорожного движения, но при наличии выгодных финансовых условий будущего сотрудничества. Последние несколько месяцев мы вели постоянный диалог с представителями компании Hyundai Corporation относительно возможных форматов сотрудничества и процедур заключения необходимых соглашений", – сказал Криклий.

Он отметил, что Мининфраструктуры ожидает положительного решения корейского правительства по этому вопросу.

Проект "Высокоскоростные магистрали" предусматривает строительство новой инфраструктуры для высокоскоростного железнодорожного движения, депо и тяговых подстанций, а также приобретение 39 единиц подвижного состава высокоскоростных магистралей на сумму $1,3 млрд.

По предварительным оценкам общая длина путей, которую планируется построить, составляет более 2 тыс. км, а потенциальное количество перевозимых пассажиров - 5 млн в год.