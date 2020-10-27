Использование мощностей Трансбалканского газопровода упало до 4%, – Оператор ГТС

Из-за геополитических изменений и строительства Россией газопровода "Турецкий поток", использование мощностей Трансбалканского газопровода может упасть до 3-4%, однако данный маршрут необходимо сохранить в целях обеспечения энергетической безопасности Юго-Восточной Европы.

Об этом глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил в своем блоге на сайте компании.

"Прогнозируемый объем транзита на весь этот год составляет 1 млрд кубических метров. Иначе говоря, даже по этому, надо сказать, оптимистическому сценарию, мощности будут использоваться на уровне 3-4%", – отметил Макогон.

Он напомнил, что мощности Трансбалканского газового коридора позволяют транспортировать до 27 млрд кубометров газа в год.

Макогон подчеркнул, что поддержание работы трубопровода необходимо для обеспечения энергетической безопасности для Юго-Восточной Европы.

"В случае перебоев или работ по техническому обслуживанию на ТАNAP (Трансанатолийский газопровод) или "Турецком потоке", он может обеспечить бесперебойную транспортировку газа. Сейчас этот коридор предоставляет странам Балканского региона доступ к газовым рынкам Центральной Европы и газохранилищам Украины, которые являются крупнейшими в Европе", – подчеркнул глава "Оператора ГТС Украины".

В то же время он отметил, что без значительных объемов транзита ни Украина, ни Болгария и Румыния не смогут оправдать высокие операционные расходы на поддержание работы трубопроводной инфраструктуры.

"Поэтому важно понимать реальный риск перебоев в снабжении, если этот трубопровод будет выводиться из эксплуатации", – подчеркнул Макогон.

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Он напомнил, что введение реверсных потоков газа в 2015 году доказало значение двустороннего транзита с Запада на Восток. А в августе этого года "Оператор ГТС Украины" впервые выполнил транспортировку газа по этому газопроводу с Юга на Север.

По мнению Макогона, с целью повышения коммерческой жизнеспособности этого маршрута необходимо исправить дискриминационные условия транзита газа через Молдову, а также пересмотреть действующие в Румынии устаревшие регулирующие нормы, а ЕС и входящие в союз страны должны отстаивать применение единых подходов к имплементации правил Третьего энергетического пакета.

Напомним, проложенный по дну Черного моря газопровод "Турецкий поток" принадлежит российскому "Газпрому" и предназначен для транспортировки газа из России в Турцию, страны Южной и Юго-Восточной Европы в обход Украины. Его строительство началось в 2017 году, а первые поставки газа был осуществлен в январе 2020 года.

Проектная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд кубометров в год (две нитки по 15,75 млрд куб. м) и полностью замещает южный маршрут украинской ГТС (30 млрд куб. м в год).