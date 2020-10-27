Бизнес просит смягчить регулирование цен на товары, – ЕБА

Европейская бизнес-ассоциация (ЕВА) обратилась к министру экономики Игорю Петрашко с предложением пересмотреть требование декларировать цены на некоторые группы товаров, в частности сократить сроки декларирования и освободить от него товары существенной социальной значимости.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации, бизнес предлагает рассмотреть возможность внесения трех ключевых изменений в постановление Кабмина №341.

Во-первых, предлагается сократить сроки декларирования повышения розничных цен, поскольку на них напрямую влияют оптовые цены.

"Например, в случае подорожания у поставщика на 15%, в розничной торговле такой товар может появиться только через 30 дней после декларирования. Учитывая, что сроки изменения поставщиком цен не регламентированы законодательством, розничный торговец не может среагировать на изменения оптово-отпускной цены", – пояснила ЕБА.

Во-вторых, ЕБА предлагает исключить из постановления перечень товаров существенной социальной значимости, поскольку колебания цен на них не превышают 5%, согласно данным бизнеса и информации Минэкономики о среднем уровне цен.

"Вместе с тем рост более чем на 5% наблюдается из-за того, что перечень товаров существенной социальной значимости содержит категории без уточнений. Например, декларированию подлежат мука, сливочное масло, минеральная вода, птица и прочее не только отечественного или промышленного производства, но и импортного или фермерского с большей добавленной стоимостью", – поясняет свою позицию ассоциация.

Третье предложение ЕБА – исключить отдельные позиции из перечня товаров противоэпидемиологического назначения, которые необходимы для предупреждения распространения COVID-19.

"В частности, в перечень попали некоторые дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты, которые в основном используются в бытовых целях, а не в медицине", – добавила ЕБА.

Как сообщалось, Кабинет министров во время карантина ввел государственное регулирование цен на товары существенной социальной значимости и товары противоэпидемиологического назначения. Таким образом, с 18 мая компании обязаны декларировать удорожание розничных цен на такие товары свыше 5%.