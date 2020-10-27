С начала года через портал "Дія" зарегистрировались 50 тысяч предпринимателей

Более 50 тыс. физлиц-предпринимателей было зарегистрировано онлайн на портале "Дія" в 2020 году.

Об этом во время совместного онлайн-брифинга Минцифры и Государственной налоговой службы заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вместе с Налоговой мы смогли запустить онлайн-услуги для ФЛП и ООО. На сегодня в Украине доступна быстрая регистрация бизнеса - за 15 минут можно открыть ФЛП на портале "Дия" не выходя из дома. Более 50 тыс. ФЛП в 2020 году уже открыто онлайн", - сообщил Федоров.

По словам Федорова, год назад только 4-6% частных предпринимателей в Украине начинали бизнес онлайн. Сейчас эта цифра составляет 50%. Бизнес активно переходит в онлайн

"Мы делаем решительные шаги и становимся передовой страной в мире, которая делает революционные шаги в сфере цифровизации бизнес-услуг. В условиях пандемии это позволяет уменьшить социальные контакты и защитить здоровье украинцев", - прокомментировал Федоров.

В октябре Минцифры запустило онлайн-регистрацию ООО и сделала ее проще - вместо 88 полей в заявлении осталось только 46 полей. Зарегистрировать бизнес можно не выходя из дома: вместо 20 часов на оформление документов - до 30 минут на подачу заявления онлайн. Теперь несколько учредителей могут удаленно онлайн зарегистрировать ООО. До этого это сделать было невозможно. Среди нововведений - модельный устав формируется автоматически при регистрации ООО на портале "Дия".

Сегодня экономия благодаря регистрации бизнеса онлайн составляет 17 млн ​​грн в год. Потенциально благодаря использованию электронного формата регистрации, ликвидации и изменении данных ООО Украина может экономить до 255 млн грн в год.

Кроме того, Минцифры продолжает развивать "Дия.Бизнес". Это масштабный национальный проект по развитию предпринимательства. Проект имеет две составляющие: онлайн-портал "Дия.Бизнес" и сеть центров поддержки предпринимателей "Дия.Бизнес". На платформе уже доступно 39 видов бесплатных консультаций. Каждый украинец может получить бесплатную консультацию по любому вопросу, который касается открытия и ведения бизнеса. Пользователь может зайти на сайт и получить не просто ответы, а живые онлайн-консультации от экспертов.

В оффлайн-центрах "Дия.Бизнес" предприниматели могут бесплатно получить услугу консалтинга от специалистов-практиков, посетить образовательные мероприятия, протестировать продукт на специальной pop-up зоне, арендовать пространство для бизнес-мероприятий. Первый центр "Дия.Бизнес" уже работает в Харькове, вскоре в ноябре заработает второй центр в Николаеве. На очереди - на Киевщине и в Черкассах, а затем по всей стране.