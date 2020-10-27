ROZETKA объявила неделю малых украинских производителей в рамках проекта "Купуй українське"

С 27 октября по 1 ноября в Украине пройдет Неделя малых украинских производителей. Его цель - поддержать представителей малого бизнеса, стимулировать спрос на товары украинского производства и создать ежегодную традицию поддержки локальных производителей.

Инициатором Недели стал крупнейший онлайн-ритейлер ROZETKA, сообщает пресс-служба компании.

Ритейлер призывает малых украинских производителей присоединяться к проекту, создавать специальные предложения и скидки, а всех украинцев – поддержать локальных производителей, покупая товары и рассказывая об украинских брендах в соцсетях.

"В США уже десять лет существует Small Business Saturday – день, когда вся страна поддерживает и популяризирует локальных производителей, - говорит соучредитель ROZETKA Владислав Чечеткин. - Мы решили ввести такую ​​традицию в Украине, ведь малый бизнес, который активно развивался, сейчас под угрозой. Мы верим, что Неделя малых украинских производителей станет ежегодной традицией и будет пользоваться не меньшим спросом, чем "Черная пятница".

В рамках Недели на сайте ROZETKA появляться спецпредложения с товарами малых украинских производителей. Но присоединиться к проекту может любой.

Локальные производители могут загрузить специальные наклейки Недели для своих магазинов, соцсетей или сайта, сделать специальные предложения или скидки на свои товары, а также объединяться с другими брендами в коллаборации.

Украинцев в рамках Недели призывают:

покупать товары малых украинских производителей на замену или в дополнение к иностранным;

рассказывать о них в социальных сетях с хэштегом #купуюукраїнське;

поддержать новую традицию: установить тематическую рамку на аватар в Facebook и попробовать AR-маску проекта в Instagram stories.

Кроме спецпредложений, в течение недели ROZETKA будет рассказывать о малых украинских производителях на сайте компании и в социальных сетях. Также, в свободном доступе будут размещены наклейки в поддержку малого бизнеса, которые сможет распечатать каждый желающий.