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На дороги из Фонда борьбы с COVID потратили в 3 раза больше, чем на медицину

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На дороги из Фонда борьбы с COVID потратили в 3 раза больше, чем на медицину

По состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 общим объемом 66 млрд грн уже потрачено 34,1 млрд или 52% от общей суммы.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в том числе на строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд грн.

В то же время на сферу здравоохранения использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн или 35%.

В частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн (выделено 100 млн грн) на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников потрачено 624 млн грн из предусмотренных 2,9 млрд грн.

Кроме того, на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. На повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн.

В то же время средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.

Минфин уточняет, что кроме того, на расходы в сфере социальной защиты из средств Фонда использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн.

На обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн из 2,7 млрд грн (91%).

На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрено 1 млрд грн, из которых пока использовано только 6 млн грн.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 165 млн грн или 31%.

Как сообщалось, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
У *********** отсутствует даже инстинкт самосохранения! О наличии разума не может быть и речи!
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27.10.2020 16:21
+5
Кто бы сомневался!
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення".
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн. Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн
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27.10.2020 16:31
+4
*******, где вы мрази?))) Куда вы все попрятались **********?))))
Или вас **** в жопу ваши слуги?))))
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27.10.2020 18:17
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У *********** отсутствует даже инстинкт самосохранения! О наличии разума не может быть и речи!
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27.10.2020 16:21 Відповісти
Кто бы сомневался!
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення".
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн. Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн
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27.10.2020 16:31 Відповісти
Откуда дровишки про 244 млн/км? Киздежем попахивает неслабым!
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27.10.2020 19:59 Відповісти
разницу воруют... на ковиде тоже своровали, очень много денег украли, нихрена не сделали.... эта власть еще хуже предыдущей) все хотят у корыта кусок урвать....
Медведчуки кремляди ходят по украинских территориях... СБУ у нас нету, Пальчесвкого допустили к выборам... реально много лапши народу вешается.... ЗЕ - реально позор.
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27.10.2020 20:48 Відповісти
Ковид - не медицина, а нае!!!во на почве медицины. Не могут медицину поднимать, пусть лучше дороги строят. Дороги - это "медицина" для страны, это бабки завтра на транзитах, как минимум. Ну а кому покричать - свинья грязь везде найдет. Интересно - чем вчерашний вор лучше сегодняшнего клоуна? Если кого-то жадность сгубила - закопайте уже и забудьте. Свежего говна хочется! Прокисшее надоело!
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27.10.2020 16:56 Відповісти
жорік) та ти просто еталонне! жорік)
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27.10.2020 18:53 Відповісти
А не пробовал вообще говно не употреблять? На дороги из Фонда борьбы с COVID потратили в 3 раза больше, чем на медицину - Цензор.НЕТ 284
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28.10.2020 09:17 Відповісти
Шкода, що Шмаркля не вивчав історію. Там є гарні приклади:
- Муссоліні;
- Чаушеску;
- інші потвори.
Фінал завжди схожий.
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27.10.2020 18:00 Відповісти
каддафі, саддам
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27.10.2020 18:54 Відповісти
Представитель МВФ в Украине. Gösta Ljungman:

"Отказ украинской стороны в проведении международного аудита использования средств из фонда борьбы с COVID-19, который предусмотрен подписанным меморандумом намерений, является основной причиной отсутствия прогресса в обсуждении очередного транша МВФ".
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27.10.2020 18:04 Відповісти
*******, где вы мрази?))) Куда вы все попрятались **********?))))
Или вас **** в жопу ваши слуги?))))
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27.10.2020 18:17 Відповісти
Вместо того, что бы дороги стоились за счет экономики, а не бюджета, а для этого надо отчитаться куда пошли деньги за оплату дорог с акцизов и сдедать привлекательные условия для инвестора в том числе и для внутреннего, а для этого надо, что бы цена за услуги по проезду была конкурентной не больше 15% рентабельностм, что достигается конкурентной % ставкой на уровне депозита в валюте 2%, да подключить фондовый рынок и правовую систему, а не коррупционных судлей, в результате инвестор строил бы дороги не по 550 $ за кв.м, а максимум за 200 $ и рентабельность была 15%, а не все 30 в которую входит половина затрат на кредит.в рещультате цена услуги была бы конкурентной и вполне можно было обойтись без финансировпния из бюджета. Кроме того можно было деньги на финансирование дорог найти реструктуризировав долг понизив % по выплатам в облигациях до 2% в валюте, а не 15% в гривне, что приводит к вытоку валюты, можно было ввести конкуренцию на Зе э/э и цена упада бы до Европейской 5 центов, сэкономив для страны 35 миллд. Для страны или 25 для бюджетап поднять рентную плату на рессурсы, проверить скрутки вощмещения НДС, короче можно было найти деньги из других источников, но власть выбрала грабежь страны и смерть населения.
Да воздастся всем по заслугам.
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27.10.2020 19:43 Відповісти
На обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн из 2,7 млрд грн Источник: https://biz.censor.net/n3227354

Два питання:
1. Цікаво чим займались правоохоронні органи до появи в країні короновіруса?
2. Хто буде забезпечувати праавопорядок коли будуть "освоєні" всі 2,7 млрд. грн?
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27.10.2020 20:44 Відповісти
При "баригах" було видно нові дороги, а зараз ці дороги тільки на папері)
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28.10.2020 00:13 Відповісти
За виділені 100 млн грн на купівлю непотрібного мотлоху під назвою "апарати штучної вентиляції легенів" можна було виготовити впродовж 3-4 місяців 100 апаратів лазерної терапії "Геліос" і забути про карантин та познімати маски.
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28.10.2020 00:35 Відповісти
На дорогах легче украсть ,это как с сусликом 🙄 дорогу не видно ,а она есть ,учиники Г. Потера ,🤦😂😂😂
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28.10.2020 04:10 Відповісти
Сергей Неловкий ,Вы пишите о таких высоких материях ,а для зелёных все просто🧟 украсть ,с понтом на дороги и поделить на опросе 🤔🙄🤦😂😂😂
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28.10.2020 04:13 Відповісти
лечить нет ,а до кладбища надо довести с комфортно.
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28.10.2020 07:03 Відповісти
На дороги из Фонда борьбы с COVID потратили в 3 раза больше, чем на медицину - Цензор.НЕТ 2461
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28.10.2020 08:20 Відповісти
 
 