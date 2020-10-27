Морская ветроэнергетика к 2030 году вырастет на 200 ГВт

Установленная мощность морской (офшорной) ветроэнергетики вырастет до 2030 года более, чем на 200 ГВт.

Согласно прогнозу Глобального ветроэнергетического совета (GWEC) морская ветроэнергетика продолжит активно развиваться в ближайшие 10 лет и к 2030 году вырастет более, чем на 200 ГВт.

Так, в прошлом году было введено более 6 ГВт морских энергетических ветропарков. В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, прогнозируется прирост в 6,5 ГВт.

В конце 2020 года установленная мощность офшорной ветроэнергетики составит 29 ГВт. Однако, это только начало, считают аналитики GWEC. По их мнению, за ближайшие 10 лет офшорная ветроэнергетика "прибавит" более 200 ГВт, то есть ее мощность вырастет более, чем в 7 раз. Таким образом, общая установленная мощность офшорных ветропарков подберется к 235 ГВт.

В GWEC считают, что ветроэнергетика будет обладать массой новых технологических решений, благодаря чему, установка платформ станет проще, а энергия от морских ветропарков станет еще дешевле.

В организации считают, что крупнейшим рынком для морской ветроэнергетики к 2030 году станет КНР. Там мощность ветропарков будет составлять почти 60 ГВт. На втором, третьем и четвертом местах окажутся Великобритания (40 ГВт), США (23 ГВт) и Германия (20 ГВт).