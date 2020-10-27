Кабмин сменил главу госпредприятия "Оператор рынка" (обновлено)

Кабинет министров уволил Владимира Евдокимова с должности диретктора ГП "Оператор рынка" назначив и.о. главы госпредприятия Романа Сутченко.

Как сообщает пресс-служба ГП "Оператор рынка", нового руководителя коллективу госпредприятия представил государственный секретарь Министерства энергетики Владимир Бондаренко.

Соответствующее распоряжение Кабмина №1328-р от 21 октября о назначении Сутченко также обнародовано на официальном правительственном портале.

В то же время другим своим распоряжением №1327-р от 21 октября Кабмин уволил с должности директора государственного предприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова, который возглавлял компанию с июня 2019 года.

Как писал БизнесЦензор, Сутченко подал декларацию на должность директора ГП "Оператор рынка". До этого он подавал декларацию претендента на должность заместителя министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Сутченко является владельцем 40% акций в ООО "Власный склад". По информации реестра Ring.org, обновленной 21 октября, уставный капитал общества, занимающегося предоставлением в аренду и эксплуатацией собственной или арендованной недвижимости, составляет 300 тыс. грн.

По декларации, доходы Сутченко в 2019 году по основному месту работы в "Энергоатом-Трейдинге" составили 1,09 млн грн, его жены Оксаны Нерсесовой в ООО "ДТЭК" – 2,9 млн грн.

Претендент, в частности, задекларировал 68,79 тыс. грн на счете в Ощадбанке и $3,5 тыс. грн – в ПУМБе, его жена – 19,8 тыс. грн вложений в ПУМБе и $132 тыс. наличными.

Помимо этого, Сутченко владеет квартирой в Киеве площадью 107,6 кв. м и пятой частью квартиры в Донецкой области площадью 79 кв. м. Согласно данным декларации, жена владеет двумя квартирами в Донецкой области площадью по 37,7 кв. м.

Сутченко также задекларировал автомобили Mitsubishi Pajero Wagon 2013 г.в. и Hyundai I10 2008 г.в.

Перед тем как занять должность первого заместителя гендиректора "Энергоатом-Трейдинга", декларант работал начальником отдела финансово-экономического и нормативного сопровождения "Энергоатома".

На сайте Кабинета министров отсутствует распоряжение о кадровых изменениях в ГП "Оператор рынка", директором которого является Владимир Евдокимов.

По сообщению пресс-службы, Евдокимов находится в отпуске, а распоряжение о его увольнении в ГП не поступало.