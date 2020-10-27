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Украина начинает оформление электронных виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

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Украина начинает оформление электронных виз гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса

С 1 ноября Министерство иностранных дел Украины начинает оформление гражданам Таиланда, Мьянмы и Лаоса украинских электронных виз (е-Виза).

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Таиланде.

"е-Виза оформляется для разового или двукратного въезда в Украину на срок до 30 дней с деловой, частной, туристической целью, для лечения, осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, выполнение служебных обязанностей иностранным корреспондентом или представителем иностранного СМИ", - сообщает посольство.

Также для Таиланда введена возможность выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы - срочную (1 рабочий день) или стандартную (3 рабочих дня).

Стоимость оформления визы: разовая е-Виза - $20, двукратная е-Виза - $30. В случае срочной процедуры оформления тарифная ставка удваивается.
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