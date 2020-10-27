Суд перенес рассмотрение дела об аресте акций "Мотор Сич"

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение дела о снятии арестов с акций запорожского предприятия "Мотор Сич", поскольку адвокаты подали ходатайство об осуществлении онлайн-видео трансляции судебного заседания.

Как передает УНИАН, об этом сообщил представитель одного из акционеров предприятия "Мотор Сич" в суде, адвокат юридической фирмы Arzinger Алексей Задоенко.

"На сегодняшний день наша апелляционная жалоба соответствует всем требованиям, она принята судом, назначено судебное заседание, но по техническим причинам перенесено судебное заседание на 11 ноября, поскольку мы желаем гласности, открытости и прозрачности при рассмотрении нашего апелляционного обжалования. По этой причине мы подали ходатайство об осуществлении онлайн видеотрансляции судебного заседания в сети Интернет", - сказал Задоенко.

По его словам, судьи удовлетворили ходатайство, при этом прокурор не возражал.

Как сообщалось, китайская Beijing Xinwei Technology Group в начале сентября сообщила, что ее дочерняя компания Skyrizon и DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в ближайшее время подадут обновленную совместную заявку в АМКУ на покупку "Мотор Сичи".

Ранее Антимонопольный комитет Украины не принял к рассмотрению заявку группы DCH Александра Ярославского на покупку свыше 25% акций ПАО "Мотор Сич".

В свою очередь президент Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич".

По данным СМИ, около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев. После подачи новой заявки Xinwei АМКУ уведомил о рассмотрении четырех дел по покупке акций "Мотор Сичи", в том дело о покупке акций еще до подачи заявки Xinwei с "Укроборонпромом", начатое комитетом по собственной инициативе из-за отсутствия разрешения.

"По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", – заявлял АМКУ.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4,73 млрд грн.