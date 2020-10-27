Кабмин передал "Укравтодору" 62 миллиона из программы по диагностике онкологии
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Правительство передало на развитие дорог во Львовской области 61,55 млн гривен из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, указано в распоряжении Кабинета Министров от 21 октября.
Всего в этой бюджетной программе перераспределено 104,75 млн гривен, то есть государственное агентство автомобильных дорог Украины на ремонт дорог общего пользования во Львовской области получит 60% от этой суммы, сообщают Наші гроші.
Еще 33,2 млн гривен ушло Министерству образования и науки – в частности на реставрацию главного корпуса ЛНУ имени Ивана Франко, а 10 миллионов – Министерству энергетики на развитие мощностей Новоконстантиновской шахты.
Кроме этого, правительство узаконило перераспределение общего бюджета, предоставленного "Укравтодору". Из 70 миллионов гривен, выделенных на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 миллионов пойдет на модернизацию сообщение Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 млн – на развитие дорог в Львовской области.
Ранее 31,5 млрд гривен из Дорожного фонда было направлено на ремонт и строительство дорог государственного значения. В апреле "Укравтодор" и "Укрэксимбанк" заключили договор на финансирование дорожного строительства на 19,3 млрд гривен под государственные гарантии.
Также "Укравтодору" были перераспределены 35 млрд гривен из фонда противодействия COVID-19.
В октябре председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что на строительство дорог и амбулаторий ушло 12,6 млрд гривен – при этом на средства из COVID-фонд не было закуплено ни одного аппарата искусственной вентиляции легких.
Две трети всех дорожных подрядов Службы автомобильных дорог в Львовской области в 2020 году суммой от 100 млн гривен получили три компании – ООО "Автомагистраль-Юг", ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" и ООО "Техно-Буд-Центр" – компании-основательницы Национальной ассоциации дорожников Украины. До мая 2020 года руководителем НАГУ был Тарас Сиротинский, который сейчас является советником премьер-министра Дениса Шмигаля.
Будь ласка, зачекайте...
Я не фахівець, та здається, зелені нагуляли вже конкретні сроки.
дПениса ШМИГайлова у ВІДСТАВКУ!!!!