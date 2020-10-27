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РГК приступила ко второму этапу водородных испытаний газовых сетей

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РГК приступила ко второму этапу водородных испытаний газовых сетей

На пяти специальных полигонах РГК впервые в Украине начали исследования воздействия газоводородных смесей с 50% водородом на действующие элементы газораспределительных систем – вплоть до бытовых газовых приборов и счетчиков газа.

Это второй этап водородного проекта РГК – в ходе первого тестировали влияние чистого водорода на герметичность газовой системы. Эксперименты позволят определить оптимальный состав газоводородных смесей и готовность газораспределительных сетей к работе с новыми видами энергии.

Особенность II этапа водородного проекта РГК в том, что в газораспределительных системах полигонов изучают особенности работы с газоводородными смесями. В ходе исследований концентрация водорода будет пошагово изменяться – с 50% в начале до 30%, 20%, 10% и 5%.

Цель таких экспериментов – изучить влияние водорода в смеси с природным газом на материалы и оборудование газовых сетей. Для анализа полученных данных РГК сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами Национальной академии наук Украины.

"Уникальность нашего водородного проекта в том, что мы начали эксперименты с чистого водорода - 99% – и движемся дальше, постепенно понижая его концентрацию. Сотрудничая с коллегами из европейских компаний в рамках ассоциации Marcogaz, мы пришли к выводу, что украинская газораспределительная система имеет ряд особенностей, которые не позволяют полностью заимствовать результаты европейских водородных проектов. Поэтому мы подготовили свою программу испытаний и подключили к нашему проекту украинские научно-исследовательсктие институты - научная экспертиза необходима для объективных выводов в сфере, которая связана с технической безопасностью", - сказал руководитель водородного проекта, директор департамента стратегического планирования РГК Станислав Казда.

В настоящее время проходят эксперименты с 50% водородом на специальных полигонах РГК в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Завершается подготовка к динамическим испытаниям газового оборудования, при которых будут исследовать изменения его энергоэффективности и безопасной работы с газоводородными смесями.

Напомним, что I этап водородного проекта РГК начался 6 августа на полигоне в Житомирской области. Тогда в изолированную газовую систему, которая по конфигурации и материалам является моделью действующих газовых сетей, был закачан 99% водород.

Проект РГК по исследованию работы газовых систем с водородом состоит из трех этапов. Первые два – это полевые испытания со статическими и динамическими экспериментами на полигонах. Динамические эксперименты начнутся на втором этапе проекта. Полевые испытания на полигонах РГК продлятся до середины 2022 года, и позволят оценить специфику использования водорода и газоводородных смесей на протяжении двух отопительных периодов.

Третий этап – это анализ данных, полученных на полигонах, в лабораториях научных партнеров
водородного проекта РГК.

Справка: Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.
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