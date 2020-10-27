В Украине за сутки обнаружили более 6 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 27 октября обнаружено 6 677 новых случаев заражения коронавирусом, 126 летальных исходов от этой болезни и 2 799 случаев выздоровления.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 355 601, общее количество смертей от коронавируса – 6 590, общее количество случаев выздоровления – 145 336.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 34 887 (за сутки 525 и 7 смертей), Харьковской области – 33 806 (за сутки 556 и 9 смертей), Львовской области – 28 086 (за стуки 748 и 14 смертей), Одесской области – 22 640 (за сутки 22 640 и 5 смертей), Черновицкой области – 20 177 (за сутки 389 и 5 смертей).

Как сообщал БизнесЦензор, по официальным данным, в Украине за сутки по состоянию на утро 26 октября обнаружено 5 426 новых случаев коронавируса, 73 летальных исхода от этой болезни и 1 029 случаев выздоровления.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 348 924, из них летальных случаев – 6 464, случаев выздоровления – 142 537.