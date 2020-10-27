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Коломойський (1725) НБУ (8351) Приватбанк (1691)

Суд по требованию Коломойского еще раз потребовал отчет Kroll по "Приватбанку"

Новини БізнесЦензор Корупція

Суд по требованию Коломойского еще раз потребовал отчет Kroll по

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и потребовал у Национального антикоррупционного бюро Украины и Службы безопасности Украины результаты расследования детективного агентства Kroll, составленные для Нацбанка.

В судебных материалах среди прочего отмечается, что следователь СБУ в августе 2018 изымал у Нацбанка материалы отчета Kroll, сообщает Finbalance.

Ранее Печерский райсуд удовлетворил подобное ходатайство Коломойского и решил истребовать соответствующий отчет Kroll у НБУ (такие же решения выносились судом в апреле-2018 и мае 2020).

В ходе судебного процесса представители НБУ и "Приватбанка" отмечали, что отчет Kroll не касается предмета и оснований иска, а также замечали, что представители Коломойского самостоятельно могут обратиться в агентство Kroll.

НБУ заявлял, что компания Kroll провела forensic audit "Приватбанка", который подтвердил подозрения относительно возможного нанесения ущерба банку перед национализацией на $5,5 млрд. Коломойский отрицал эту информацию.

"ПриватБанк" заявлял, что Высокий суд Лондона назначил рассмотрение по существу его иска против Коломойского и Геннадия Боголюбова на 1 марта 2022 года.

"Всемирный арест активов господина Боголюбова и господина Коломойского остается в силе и будет оставаться в силе до момента вынесения решения после завершения рассмотрения дела. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся вернуть сумму, заявленную в иске, которая сейчас составляет более 3 млрд долларов США (включая проценты)", - говорилось в тогдашней заявлении национализированного банка.

Коломойский и Боголюбов оспаривают в украинских судах национализации "Приватбанка".

Как сообщалось, результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.

Среди ключевых выводов расследования в НБУ указывают, что Kroll обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

В декабре 2017 года Высокий суд Англии также издал приказ о всемирном аресте активов бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Через Высокий суд Лондона "Приватбанк" планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более $2,5 млрд.

21 декабря 2016 года "Приватбанк", который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+4
преступник требует у следователей показать ему свое "дело"... Зебилы, вы сделали ЭТО вместе.
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27.10.2020 09:18
+3
неа, не успокоится.
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27.10.2020 11:22
+1
Заберет банк как пить дать пока зебил при власти
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27.10.2020 09:48
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Хозяин страны...
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27.10.2020 08:59 Відповісти
ТРАГИЧЕСКАЯ И ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О МАЛЬЧИКЕ БЕНЕ
https://www.youtube.com/watch?v=86YET2V2nj4
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27.10.2020 10:58 Відповісти
преступник требует у следователей показать ему свое "дело"... Зебилы, вы сделали ЭТО вместе.
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27.10.2020 09:18 Відповісти
Заберет банк как пить дать пока зебил при власти
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27.10.2020 09:48 Відповісти
Тогда прощай поддержка Запада.

Учитывая, что ЗЕ та еще лядь и примет в любую дырку от кого угодно, то повторит путь Яныка и побежит за деньгами к *****.
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27.10.2020 16:57 Відповісти
Юра Луценко також вимагав акт, сславнозвісний генерал СБУ із розвідки також вимагав оригінал акта, всі вимагали навіть є судові рішення, голову Нацбанку поміняли, і там оригінала акта не знайшли, вимагають у СБУ віддайте акт. Саме цим актом, який передав нацбанк у судові органи флориди, американська юстиція тримає Ігоря Валерійовича за кіс-кіс, а передавали через посольство США, тому Юрась- Генпянь і злобствував проти посла Іванович.
Сам Юрась зараз критикує Пороха, а сам вимагав гроші, і це будучи Генеральним прокурором !.
у майора Мельниченка, той записав розмову і накатав заяву у ФБР, Юрася оголосили нев"їзним.
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27.10.2020 09:53 Відповісти
Феерический бред.
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27.10.2020 12:25 Відповісти
Блин, да отдайте ему уже этот банк! Может быть страна тогда успокоится. Суд по требованию Коломойского еще раз потребовал отчет Kroll по "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2170
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27.10.2020 09:53 Відповісти
неа, не успокоится.
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27.10.2020 11:22 Відповісти
Коломойський ніколи не нажереться, бо він прірва.
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27.10.2020 13:50 Відповісти
Юра Луценко також вимагав акт, сславнозвісний генерал СБУ із розвідки також вимагав оригінал акта, всі вимагали навіть є судові рішення, голову Нацбанку поміняли, і там оригінала акта не знайшли, вимагають у СБУ віддайте акт. Саме цим актом, який передав нацбанк у судові органи флориди, американська юстиція тримає Ігоря Валерійовича за кіс-кіс, а передавали через посольство США, тому Юрась- Генпянь і злобствував проти посла Іванович.
Сам Юрась зараз критикує Пороха, а сам вимагав гроші, і це будучи Генеральним прокурором !.
у майора Мельниченка, той записав розмову і накатав заяву у ФБР, Юрася оголосили нев"їзним.
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27.10.2020 09:54 Відповісти
Рожкова пусть расскажет как мимо Нбу такие кредиты проскочили. Они когда ругаются, то просто над лохами прикалываются. Боголюбов тоже иск подал. Это значит что реальное бабло нам не дадут, только на закрытие процентов и тела долга...
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27.10.2020 10:18 Відповісти
отдать эту гниду в штаты --- там бенька научится уважать законы --- и не будет тырить из банков -- и боголюбова туда же --- кто первый заговорит тот пойдет по программе защиты свидетелей . а второй получит 25 лет с конфискацией --- зеля ку-ку как тебе вариант или тебя твой патрон тоже в майбах усадил
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27.10.2020 15:32 Відповісти
 
 