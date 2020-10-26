Предприятие Госгеонедр купило элитный внедорожник Toyota за 1,2 миллиона

ЧАО "НАК "Надра Украины" 22 октября заключило соглашение с ООО "Саммит Моторз Украина" о закупке автомобиля за 1,16 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 19 ноября поставят легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 Comfort (GDJ150L-GKTEYX 42 Z4) 2020 года выпуска. Внедорожник будет оборудован дизельным двигателем D-4D объемом 2,8 л и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Другие детали неизвестны.

Как отмечает издание, в салонах такой Land Cruiser Prado 150 Comfort стоит дороже – 1,20-1,25 млн грн.

Комплектация Comfort имеет круиз-контроль, климат-контроль, системы активной безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности водителя, защитные шторки, электропривод боковых зеркал, систему помощи старту на подъеме, систему помощи при движении сверху, систему помощи при парковке с камерой заднего вида, кожаный руль, аудиосистему с девятью динамиками и тому подобное.

Закупку провели без торгов, опубликовав только отчет о заключенном договоре. При этом заказчик при публикации обозначил, что не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках". Однако все остальные закупки по разным процедурам он проводил как заказчик в отдельных сферах хозяйствования. Заказчики из отдельных сфер хозяйствования должны проводить открытые торги, когда стоимость закупки товаров превышает 1 млн грн.

Под действие закона "О публичных закупках" могла бы не попадать закупка на грантовые или кредитные средства, но никаких данных о финансировании в отчете и планах закупок нет.

Госкомпания "Надра Украины", которой с декабря 2019 года руководит Тарас Кузьмич, находится в подчинении Государственной службе геологии и недр из сферы управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Основателем столичной "Саммит Моторз Украина" является японская корпорация "Сумитомо".