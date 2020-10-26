Tesla начнет поставлять в Европу электромобили китайской сборки

Американская Tesla Inc. начинает экспорт электромобилей Model 3 китайской сборки в Европу.

Первая партия из 7 тыс. машин 27 октября будет отправлена из порта Шанхая, сообщила компания.

Ожидается, что до конца ноября они достигнут порта Зебрюгге в Бельгии, передает Интерфакс-Украина.

Электромобили будут продаваться в Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии и Швейцарии.

Ранее в этом году Tesla официально представила публике произведенные в Китае седаны Model 3. Это произошло спустя год после того, как компания открыла в Шанхае свой первый завод за пределами США.

"Учитывая существенные преимущества производственной цепочки и передовой уровень производства в Китае, сделанные здесь Model 3 могут составить серьезную конкуренцию на мировом рынке", - сказал директор по производству и эксплуатации Tesla Shanghai Gigafactory Сун Ган.

"Экспорт в Европу означает, что качество производимых в Китае седанов Model 3 получило признание на европейском рынке", - добавил он.

После того как производственные мощности достигнут целевых показателей первого этапа Tesla сможет удовлетворить потребности китайских потребителей, одновременно предоставляя высококачественные продукты европейским потребителям, отметил Сун Ган. По его словам, "экспорт сделанных в Шанхае автомобилей Tesla является важным шагом в глобальном плане компании".

Благодаря поддержке правительств на всех уровнях компании удалось справиться с влиянием эпидемии COVID-19, о чем свидетельствую быстрые темпы восстановления объемов производства и продаж, отметили в Tesla.