Суд вынес первый приговор делу о покушении на завладение госимуществом

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал главу Требуховского сельского совета Броварского района виновным в покушении на злоупотребление служебным положением и служебном подлоге, в результате чего более 8 га государственных земель могли незаконно перейти в частную собственность, приговорив его к 3 годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), соответствующее решение суд вынес 26 октября.

По данным следствия, глава сельсовета предоставил разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу 35 гражданам земельных участков на территории села Требухов для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

"Реализация вышеуказанных проектов могла привести к выводу в частную собственность 8 га государственных земель", – отмечается в сообщении.

Во время рассмотрения дела коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора и признала председателя сельсовета виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 (в редакции закона №1261-VII от 13 мая 2014 года) УК Украины.

Приговором суда чиновник приговорен к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года, с штрафом в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.

Как отмечают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро, это первый приговор по делу о покушении на завладение имуществом.