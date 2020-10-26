Минэкономики уволило главу госпредприятия "Укрликтравы"

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициировало внеплановый внутренний аудит госпредприятия "Укрликтравы".

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

"На основании служебного расследования, информации о неудовлетворительном финансово-хозяйственном состоянии предприятия, а также в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей был уволен начальник ГП "Укрликтравы" Андрей Власенко", - сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что общий налоговый долг предприятия превышает 12 млн грн, все счета заблокированы.

"По состоянию на 26 октября 2020 года предприятие не сдало отчеты в налоговые органы по НДС и ЕСВ", - указало Минэкономики.

Кроме того, госпредприятие не подало финансовые планы на 2020 и 2021 годы. Помимо этого, отсутствует отчетность за второй квартал и первое полугодие этого года.

"Также в ходе проверок было выявлено, что по юридическому адресу предприятие фактически не находится. Штат работников отсутствует (нет юридической, финансовой, кадровой и других служб). Наряду с этим, требуют срочного решения вопроса уборки кукурузы и сои, которые из-за погодных условий остаются несобранными, и проведение комплекса осенних полевых работ", - отмечается в сообщении.