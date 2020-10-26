Мировые расходы на IT в следующем году вырастут на 4%, – Gartner

Исследовательская компания Gartner Inc. прогнозирует рост мировых расходов на информационные технологии (IT) в 2021 году на 4% - до $3,8 трлн.

При этом по итогам текущего года ожидается падение показателя на 5,4% - до $3,6 трлн, сообщает Интерфакс-Украина.

"За 25 лет, на протяжении которых Gartner дает прогнозы IT-расходов, никогда не было рынка с такой высокой волатильностью", - сказал вице-президент по исследованиям Gartner Джон-Дэвид Лавлок.

Ожидается, что в следующем году сектор корпоративного программного обеспечения продемонстрирует самый быстрый рост (+7,2%) из-за усиления действий по цифровизации компаниями, которые поддерживают удаленную работу своих сотрудников или предоставляют виртуальные услуги, включая дистанционное обучение или телемедицину.