Футбольный клуб Курченко оспорил решение Кабмина о передаче конфискованных активов

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск ПАО "Футбольный клуб "Металлист" к Кабинету министров.

Как сообщает пресс-служба суда, сейчас решается вопрос об открытии производства по делу.

"Истец просит суд отменить распоряжение правительства "Об определении органа управления имущественными комплексами и корпоративными правами, конфискованными по решению суда" в части, касающейся ПАО ФК "Металлист". В частности, оспаривается отнесение имущественных комплексов, конфискованных у истца, в сферу управления Харьковской облгосадминистрации, а также определение ее уполномоченным органом управления корпоративными правами, конфискованными в ПАО ФК "Металлист", – сказано в сообщении.

Согласно данным госреестра юрлиц, бенефициром "Футбольный клуб "Металлист" указан беглый олигарх Сергей Курченко.

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Как сообщалось, Кабмин принял решение передать в сферу управления облгосадминистрации имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена" 11 апреля 2018 года.

В октябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что харьковский футбольный клуб "Металлист" возвращается из собственности опального украинского бизнесмена Сергея Курченко в госсобственность. При этом он уточнил, что речь идет о спецконфискации имущественных прав ФК " Металлист " на сумму $200 млн.

Напомним, в декабре 2012 года группа компаний "Газ Украина" (после проведения ребрендинга – ВЕТЭК) Сергея Курченко достигла договоренностей по приобретению ФК "Металлист" у бизнесмена Александра Ярославского, который сложил с себя полномочия президента клуба.

30 августа 2013 года областной спортивный комплекс "Металлист" был продан за 674,5 млн грн, в том числе более 112,4 млн грн НДС. Купил стадион также Курченко.

3 апреля 2014 года председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов обратился в прокуратуру из-за того, что покупатель стадиона не перечисляет средства за объект. Хозяйственный суд Харьковской области 26 августа расторг соглашение купли-продажи, однако не удовлетворил требование взыскать с ответчика 134,9 млн грн неустойки. После этого прокуратура подала апелляцию с требованием взыскания неустойки.

В апреле 2016 года комитет по аттестации футбольных клубов Федерации футбола Украины отказал харьковскому "Металлисту" в выдаче аттестата на участие в чемпионате Украины сезона 2016-2017 годов из-за долгов перед работниками клубами, и лишил клуб профессионального статуса.

9 июня 2017 года Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве ПАО "Футбольный клуб "Металлист", подконтрольного беглому бизнесмену Сергею Курченко.