Верховный суд не нашел вины чиновников Фонда госимущества в организации "схемы Яценко"

Верховный суд не согласился с выводами Антимонопольного комитета (АМКУ) о причастности чиновников Фонда госимущества (ФГИ) к созданию условий для работы операторов площадок, которые предоставляли услуги доступа к данным Единой базы данных отчетов об оценке недвижимости.

Об этом сообщила "Лига антитраста" со ссылкой на решение Верховного суда, передают Наші гроші.

Речь идет о решении от 12 ноября 2019 года, которым АМКУ признал, что Фонд государственного имущества, нарушая антимонопольное законодательство, создал условия для работы на рынках оценки картеля площадок, и обязал его прекратить нарушение.

Тогда, согласно внесенным в Налоговый кодекс изменениям, любое лицо в Украине при продаже или покупке недвижимости должно было внести информацию об этом в государственную базу. Однако, благодаря поправкам народных депутатов, напрямую внести информацию в государственную базу не было возможности. Посредниками в этих отношениях выступали четыре частные компании, связанные с окружением нардепа Антона Яценко. Они выполняли роль обычной электронной почты, и присылали информацию в базу за деньги – более 1000 грн за одно обращение. По отдельным подсчетам схема приносила около 1 млн грн в день.

В конце 2019 года Верховная Рада отменила схему, а руководство Фонда госимущества, при котором эта схема была внедрена, уволили.

Верховный суд пришел к выводу, что во время процедуры закупки ФГИ руководствовался исключительно требованиями закона "О публичных закупках", а при разработке приказов ФГИ действовал исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При этом предоставление площадками платных услуг, по мнению суда, не подтверждает в действиях ФГИ нарушения, поскольку ни Кабинет министров, ни ФГИ или другой орган государственной власти не наделены полномочиями устанавливать цены на услуги площадок.

Верховный суд также отметил, что установление площадками цен на свои услуги и возможное уклонение от подписания протоколов обмена с целью недопущения конкурентов на рынке, не зависит от конкретных действий (бездействия) ФГИ. А при условии допущения площадками нарушений, такие лица могут быть привлечены к ответственности.

И напоследок суд отметил, что квалификация "создание условий для нарушения" должна включать также квалификацию конкретного нарушения конкурентного законодательства, условия для совершения которого были созданы.

В "Лиге антитраста" отмечают, что следствием судебного решения будет полное отсутствие наказанных участников организации схемы, известной как "площадки Яценко".

"К сожалению, суд не обратил внимание на то, что площадки АМКУ уже давно наказал, и обвинения в сторону Фонда как раз и базировались на том, что без содействия ФГИ вряд ли это нарушение они могли бы сделать. Обратил суд внимания и на то, что указанные "прокладки" найти уже трудно. Ведь даже в тот период, когда схема работала, проверяющие Комитета не обнаружили ни одной из них по месту, где по данным Фонда они должны работать. И до сих пор до конца не понятно, куда они делись вместе с персональными данными и подробной информацией о недвижимом имуществе украинских граждан", – подчеркнули в организации.