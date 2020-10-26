БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1005 відвідувачів онлайн
Новини ЕнергетикаТранспорт
12 568 12
бензин (1020) Коломойський (1725) ціни (2966) дизпаливо (1227)

Крупнейшая сеть АЗС вновь повысила цены на бензин и дизтопливо

Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт

Крупнейшая сеть АЗС вновь повысила цены на бензин и дизтопливо

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" 26 октября повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

Так, дизтопливо и бензин марки А-95 на работающих под брендами "Укрнафта", "Авиас", ANP и другими АЗС (всего 1 540 станций) подорожали с 22 грн до 23 грн за литр, бензин А-92 – с 21 грн до 22,00 грн/л.

Это второе поднятие цен на топливо в сети на 1 грн/л за последнюю неделю.

Как сообщалось, первое повышение состоялось 19 октября. После этого топливо также подорожало в других крупных сетях.

До этого группа "Приват" прибегала к пересмотру цен только 29 апреля. Тогда на фоне снижения мировых цен стоимость топлива в сети снизилась на 1 грн/л.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  enkorr


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Воно, бідне, сильно образилось, побачивши результати виборів.
показати весь коментар
26.10.2020 19:07
+8
Беня просрал гору денег на свой новый проект "За Мамбутне", который громко перднув в лужу пролетел на выборах. Теперь будет стричь народ, надо ж убытки компенсировать
показати весь коментар
26.10.2020 22:37
+6
Выборы прошли, Беня теперь ещё с новым усилием будет нагибать украинцев с помощью своих партий Слуга Народа и За майбутне
показати весь коментар
26.10.2020 18:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выборы прошли, Беня теперь ещё с новым усилием будет нагибать украинцев с помощью своих партий Слуга Народа и За майбутне
показати весь коментар
26.10.2020 18:36 Відповісти
значит wog с OKKO - одаривают украинцев?)))
показати весь коментар
26.10.2020 20:21 Відповісти
они ж на след. день после выборов не задирают цены...
показати весь коментар
26.10.2020 20:29 Відповісти
Воно, бідне, сильно образилось, побачивши результати виборів.
показати весь коментар
26.10.2020 19:07 Відповісти
Беня просрал гору денег на свой новый проект "За Мамбутне", который громко перднув в лужу пролетел на выборах. Теперь будет стричь народ, надо ж убытки компенсировать
показати весь коментар
26.10.2020 22:37 Відповісти
Запомни - Беня никогда свои деньги не тратит!
Это бабло, так называемых, партнёров, государства (доля в нефтегазовом бизнесе) и неуплаченные налоги!
показати весь коментар
27.10.2020 11:58 Відповісти
Правильно!! Зелохов надо давить!!!
показати весь коментар
27.10.2020 08:28 Відповісти
"Авиас", ANP, Sentosa
показати весь коментар
27.10.2020 12:09 Відповісти
+ ЮКОН, Уктнафта, Рубикс....
показати весь коментар
27.10.2020 12:28 Відповісти
деньги потраченныве на выборы
надо отмыть с хорошей прибылью
показати весь коментар
27.10.2020 12:43 Відповісти
Шалом ЗЕгої! Ви хотіли дешевого бензину і з/п 4000 $ ? )))) ідьйоти блд Крупнейшая сеть АЗС вновь повысила цены на бензин и дизтопливо - Цензор.НЕТ 1172
показати весь коментар
27.10.2020 15:33 Відповісти
в то время. как пишут цены на нефть падают у нас подымают писюны.
показати весь коментар
27.10.2020 17:08 Відповісти
 
 