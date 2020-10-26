Глава "Слуги народа" анонсировал подготовку единого законопроекта о легализации каннабиса

Три подгруппы во фракции "Слуги народа" разработали три законопроекта о легализации каннабиса в медицинских целях, после результатов инициированного президентом Владимиром Зеленским всеукраинского опроса стоит поработать над одним согласованным законопроектом, чтобы предложить для дальнейшего обсуждения в парламенте.

Об этом на брифинге сообщил глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается медицинского каннабиса. Мне известно о наличии трех законопроектов. Три разные подгруппы у нас во фракции разрабатывали. Надеюсь, коллеги найдут в себе силы объединиться и сделать совместный, чтобы мы не дискутировали друг с другом. И, в принципе, можно его вносить, дальше обсуждать. Можно сначала обсуждать, а потом вносить. То есть дальше еще провести дискуссию с обществом о том, как это лучше реализовать в масштабах всей страны", – сказал Корниенко.

Согласно опубликованным партией "Слуга народа" предварительным результатам опроса "5 вопросов от президента", легализацию каннабиса в медицинских целях поддержали 64,88% респондентов, против выступили 29,53% опрошенных.