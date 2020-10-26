Счетная палата впервые провела аудит расходов на содержание Верховной Рады
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Счетная палата завершила первый за годы независимости Украины аудит Верховной Рады.
Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.
"Это первый аудит в истории – Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Мы охватили 7 лет – 2013-2019 годы, чтобы не было предвзятости. Проверили, насколько эффективно использовались бюджетные средства и как происходило управление государственным имуществом Аппаратом Верховной Рады", – сказал Пацкан
Согласно отчету, за 2013-2019 годы Аппаратом Верховной Рады Украины, Управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины, а также предприятиями, учреждениями и организациями их сфере управления было использовано 7,7 млрд грн средств государственного бюджета и почти 114 млн грн средств местных бюджетов.
Основная часть этих средств пошла на осуществление законотворческой деятельности парламента (51%), обслуживание и организационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение Верховной Рады (44%), финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса, освещение деятельности парламента через СМИ, развитие электронного управления (5%).
"В то же время, Аппарат Верховной Рады не в полной мере обеспечил продуктивное, результативное и экономное использование бюджетных средств, а также принятие законных и своевременных управленческих решений при управлении средствами бюджета и государственным имуществом", – подчеркивается в сообщении.
В частности, аудиторы отмечают, что в 2014-2017 годах сметы Верховной Рады не утверждались, а на 2013 и 2019 годы были утверждены с нарушением сроков. При этом отчеты об исполнении смет Верховной Рады не рассматривались парламентом.
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Кроме того, из-за отсутствия своевременного инициирования перераспределения бюджетных ассигнований на конец 2013-2019 годов было не использовано более 475 млн грн.
Согласно отчету, в Управлении делами Аппарата Верховной Рады Украины, а также на подчиненных предприятиях, учреждениях и организациях, по состоянию на 1 января 2020 года числилось недвижимое имущество общей остаточной стоимостью более 2,4 млрд грн и транспортные средства на 19,8 млн грн.
"В то же время, аудит установил, что на 5,7% общей площади земельных участков отсутствуют правоустанавливающие документы на право постоянного пользования земельными участками", – отмечается в сообщении.
По результатам аудита Счетная палата рекомендовала парламенту утвердить Положение об Аппарате Верховной Рады, усовершенствовать законодательство в части управления государственным имуществом, оплаты труда в государственном секторе, механизма осуществления выплат, предусмотренных народным депутатам Украины на аренду жилья и наем гостиничного номера.
Рекомендации также предоставлены Аппарату Верховной Рады, Управлению делами Аппарата Верховной Рады, другим предприятиям, учреждениям и организациям сфере их управления.
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