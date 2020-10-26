Счетная палата впервые провела аудит расходов на содержание Верховной Рады

Счетная палата завершила первый за годы независимости Украины аудит Верховной Рады.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

"Это первый аудит в истории – Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Мы охватили 7 лет – 2013-2019 годы, чтобы не было предвзятости. Проверили, насколько эффективно использовались бюджетные средства и как происходило управление государственным имуществом Аппаратом Верховной Рады", – сказал Пацкан

Согласно отчету, за 2013-2019 годы Аппаратом Верховной Рады Украины, Управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины, а также предприятиями, учреждениями и организациями их сфере управления было использовано 7,7 млрд грн средств государственного бюджета и почти 114 млн грн средств местных бюджетов.

Основная часть этих средств пошла на осуществление законотворческой деятельности парламента (51%), обслуживание и организационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение Верховной Рады (44%), финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса, освещение деятельности парламента через СМИ, развитие электронного управления (5%).

"В то же время, Аппарат Верховной Рады не в полной мере обеспечил продуктивное, результативное и экономное использование бюджетных средств, а также принятие законных и своевременных управленческих решений при управлении средствами бюджета и государственным имуществом", – подчеркивается в сообщении.

В частности, аудиторы отмечают, что в 2014-2017 годах сметы Верховной Рады не утверждались, а на 2013 и 2019 годы были утверждены с нарушением сроков. При этом отчеты об исполнении смет Верховной Рады не рассматривались парламентом.

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Кроме того, из-за отсутствия своевременного инициирования перераспределения бюджетных ассигнований на конец 2013-2019 годов было не использовано более 475 млн грн.

Согласно отчету, в Управлении делами Аппарата Верховной Рады Украины, а также на подчиненных предприятиях, учреждениях и организациях, по состоянию на 1 января 2020 года числилось недвижимое имущество общей остаточной стоимостью более 2,4 млрд грн и транспортные средства на 19,8 млн грн.

"В то же время, аудит установил, что на 5,7% общей площади земельных участков отсутствуют правоустанавливающие документы на право постоянного пользования земельными участками", – отмечается в сообщении.

По результатам аудита Счетная палата рекомендовала парламенту утвердить Положение об Аппарате Верховной Рады, усовершенствовать законодательство в части управления государственным имуществом, оплаты труда в государственном секторе, механизма осуществления выплат, предусмотренных народным депутатам Украины на аренду жилья и наем гостиничного номера.

Рекомендации также предоставлены Аппарату Верховной Рады, Управлению делами Аппарата Верховной Рады, другим предприятиям, учреждениям и организациям сфере их управления.