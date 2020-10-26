Суд обязал КГГА достроить жилой комплекс "Демеевский квартал" Войцеховского

Шестой апелляционный административный суд обязал Киевскую городскую государственную администрацию организовать работу, связанную с завершением строительства жилого комплекса "Демеевский квартал" ("Олимпийский городок", "Панорамный городок") на ул. Ракетная, 24, в связи с неспособностью застройщика продолжать строительство без дополнительного привлечения средств физических лиц, которые уже выполнили финансовые обязательства перед заказчиком строительства и получили квартиры по акту приема-передачи.

Об этом свидетельствует постановление от 30 сентября.

Суд признал противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по организации работы, связанной с завершением строительства жилого комплекса, сообщают Наші гроші.

Апелляционный суд пришел к выводу, что противоправное бездействие КГГА заключается в воздержании от реализации полномочий, направленных на организацию работы, связанной с завершением строительства ЖК "Демеевский квартал".

Суд отметил, что КГГА была обязана в пределах предоставленных ей законами и Конституцией Украины полномочий осуществлять контроль за соблюдением договорных обязательств застройщиками - ООО "СБ ЛТД" и ООО "Укрмиськбудхолдинг", за строительством и принятием в эксплуатацию этого объекта строительства, и, поскольку в ходе судебного разбирательства была подтверждена несостоятельность застройщика продолжать такое строительство, организовать работу, связанную с его завершением.

Вместо этого КГГА ограничилась лишь перепиской с соответствующими контролирующими органами, проведением совещаний, заседаний, встреч, которые, впрочем, не были эффективными и не привели к реальным и юридически значимых последствий, никоим образом не решили ситуацию с завершением строительства.

По мнению коллегии судей, организация работы, связанная с завершением строительства, включает в себя разработку планов порядков и алгоритмов, установление ограничений и предписаний, направленных на решение проблемных вопросов и преодоления кризисной ситуации по данному объекту строительства.

Коллегия судей отмечает, что бездействие КГГА возникла вследствие игнорирования определенных действующим законодательством собственных полномочий.

Суд отметил, что в ответ на обращение инвесторов застройки КГГА сообщила об отсутствии механизма практической реализации законодательно определенных норм в части осуществления КГГА контроля за деятельностью частных застройщиков, а также о том, что действующая законодательная база не обеспечивает в полной мере возможностей преодоления негативных явлений в строительной отрасли.

Однако коллегия судей отмечает, что с учетом действующего законодательства такие ссылки КГГА неприемлемы и не могут служить основанием для невыполнения им предусмотренных законом полномочий.

Иск в суд подали двое владельцев квартир в этом ЖК. Предварительные договоры купли-продажи они заключили с ООО "СБ ЛТД". Они отмечают, что не получили квартиры в связи с невведением домов в эксплуатацию и остановкой строительных работ.

"СБ ЛТД" стало заказчиком строительства на участках, которые с 2007 года арендовало ООО "Техэнерго". А в дальнейшем "СБ ЛТД" заключило договор с ООО "Укрмиськбудхолдинг", который должен достроить жилой комплекс. Этот объект входит в список 40 объектов, которые самовольно реализовывала группа компаний "Укогруп" Анатолия Войцеховского на самозахваченных участках. Эти застройки сейчас являются объектом расследования по делу Нацполиции.

В июле этого года инвесторы ЖК "Демеевский квартал" перекрывали автомобильное движение по Мосту метро в Киеве.