БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1883 відвідувача онлайн
Новини Нерухомість
2 702 1
КМДА (821) суд (3135) Войцеховський_Анатолій (11)

Суд обязал КГГА достроить жилой комплекс "Демеевский квартал" Войцеховского

Новини БізнесЦензор Нерухомість

Суд обязал КГГА достроить жилой комплекс

Шестой апелляционный административный суд обязал Киевскую городскую государственную администрацию организовать работу, связанную с завершением строительства жилого комплекса "Демеевский квартал" ("Олимпийский городок", "Панорамный городок") на ул. Ракетная, 24, в связи с неспособностью застройщика продолжать строительство без дополнительного привлечения средств физических лиц, которые уже выполнили финансовые обязательства перед заказчиком строительства и получили квартиры по акту приема-передачи.

Об этом свидетельствует постановление от 30 сентября.

Суд признал противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по организации работы, связанной с завершением строительства жилого комплекса, сообщают Наші гроші.

Апелляционный суд пришел к выводу, что противоправное бездействие КГГА заключается в воздержании от реализации полномочий, направленных на организацию работы, связанной с завершением строительства ЖК "Демеевский квартал".

Суд отметил, что КГГА была обязана в пределах предоставленных ей законами и Конституцией Украины полномочий осуществлять контроль за соблюдением договорных обязательств застройщиками - ООО "СБ ЛТД" и ООО "Укрмиськбудхолдинг", за строительством и принятием в эксплуатацию этого объекта строительства, и, поскольку в ходе судебного разбирательства была подтверждена несостоятельность застройщика продолжать такое строительство, организовать работу, связанную с его завершением.

Вместо этого КГГА ограничилась лишь перепиской с соответствующими контролирующими органами, проведением совещаний, заседаний, встреч, которые, впрочем, не были эффективными и не привели к реальным и юридически значимых последствий, никоим образом не решили ситуацию с завершением строительства.

По мнению коллегии судей, организация работы, связанная с завершением строительства, включает в себя разработку планов порядков и алгоритмов, установление ограничений и предписаний, направленных на решение проблемных вопросов и преодоления кризисной ситуации по данному объекту строительства.

Коллегия судей отмечает, что бездействие КГГА возникла вследствие игнорирования определенных действующим законодательством собственных полномочий.

Суд отметил, что в ответ на обращение инвесторов застройки КГГА сообщила об отсутствии механизма практической реализации законодательно определенных норм в части осуществления КГГА контроля за деятельностью частных застройщиков, а также о том, что действующая законодательная база не обеспечивает в полной мере возможностей преодоления негативных явлений в строительной отрасли.

Однако коллегия судей отмечает, что с учетом действующего законодательства такие ссылки КГГА неприемлемы и не могут служить основанием для невыполнения им предусмотренных законом полномочий.

Иск в суд подали двое владельцев квартир в этом ЖК. Предварительные договоры купли-продажи они заключили с ООО "СБ ЛТД". Они отмечают, что не получили квартиры в связи с невведением домов в эксплуатацию и остановкой строительных работ.

"СБ ЛТД" стало заказчиком строительства на участках, которые с 2007 года арендовало ООО "Техэнерго". А в дальнейшем "СБ ЛТД" заключило договор с ООО "Укрмиськбудхолдинг", который должен достроить жилой комплекс. Этот объект входит в список 40 объектов, которые самовольно реализовывала группа компаний "Укогруп" Анатолия Войцеховского на самозахваченных участках. Эти застройки сейчас являются объектом расследования по делу Нацполиции.

В июле этого года инвесторы ЖК "Демеевский квартал" перекрывали автомобильное движение по Мосту метро в Киеве.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Наші гроші


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С какой такой радости Киев должен достраивать за мой и твой счет дома Войцеховского? то бизнес... а это мой город... если суд(самый гуманный до мошенников и шахраїв) так постановил, то достройку возможно вести только в рамках налогов от Войцеховского поступивших в бюджет нашего города и не больше!!!!!!!
показати весь коментар
26.10.2020 17:00 Відповісти
 
 