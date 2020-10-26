Хакеры заблокировали работу сайта Нацбанка Беларуси

Сайт Национального банка Беларуси перестал загружаться, проблемы с доступом начались около 12:00.

В пресс-службе Нацбанка заявили, что специалисты выясняют причины случившегося, передает Интерфакс.

В то же время о своей причастности к проблемам с доступом на сайт Нацбанка Беларуси заявила анонимная хакерская группировка "Киберпартизаны".

"Нацбанк не очень хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их переубедили...", – говорится в сообщении в телеграм-канале группировки.

Позднее в пресс-службе Национального банка Беларуси заявили, что сайт ведомства возобновил работу после более чем двухчасового перерыва, однако по состоянию на 15:30 он вновь не доступен.

Ранее белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих на ряде крупных белорусских предприятий: "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, Минский электротехнический завод и ряде других. По данным телеграмм-каналов, на утро понедельника поступило более 100 сообщений про забастовки.

При этом бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что объявленная на понедельник в республике национальная забастовка началась "очень активно".

Как отметила политик, в забастовке участвуют "и медики, и Парк высоких технологий, и студенты", "присоединился частный бизнес".