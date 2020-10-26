Николаевский судостроительный завод объявил о банкротстве

Суд открыл производство по делу о банкротстве госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" по инициативе самого же завода в порядке ч. 6 ст. 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Николаевской области принял 16 октября, передает Finbalance.

Норма, на которую ссылается руководство предприятия, предусматривает, что должник обязан в месячный срок обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами (угроза неплатежеспособности), и в других случаях, предусмотренных кодексом.

По данным госреестра, основателем госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" является госконцерн "Укроборонпром".

Как сообщалось, в июле 2019 года "Укроборонпром" перечислил в качестве финансовой помощи госпредприятию "Николаевский судостроительный завод" 54,8 млн грн для погашения задолженности по заработной плате.

Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную зарплату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом на оплату труда.