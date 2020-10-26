Николаевский судостроительный завод объявил о банкротстве
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Суд открыл производство по делу о банкротстве госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" по инициативе самого же завода в порядке ч. 6 ст. 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства.
Соответствующее решение Хозяйственный суд Николаевской области принял 16 октября, передает Finbalance.
Норма, на которую ссылается руководство предприятия, предусматривает, что должник обязан в месячный срок обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами (угроза неплатежеспособности), и в других случаях, предусмотренных кодексом.
По данным госреестра, основателем госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" является госконцерн "Укроборонпром".
Как сообщалось, в июле 2019 года "Укроборонпром" перечислил в качестве финансовой помощи госпредприятию "Николаевский судостроительный завод" 54,8 млн грн для погашения задолженности по заработной плате.
Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную зарплату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом на оплату труда.
Будь ласка, зачекайте...
это естественно клевета и хуцпа, завод к смерти привела команда менеджеров Новинского еще при Януковоще, но именно так поступал Зеленский, когда во всех бедах обвинял Порошенко..
Ні дубінським ,ні зеленським.
какой из них обанкротился?
"Опозиційна платформа за життя" - 26,74%,
"Пропозиція" - 23,79%,
"Слуга народу" - 19,62%,
"Європейська солідарність" - 6,87%,
"Партія Шарія" - 5,48%,
"Наш край" - 5,37%
На следующих выберут ОПЗЖ и будут жить вобще, как в Донбабве и Лугандоне.
А стосовно москалів необхідно поновити ( відкрити) кримінальну справу. Чуркіни це диверсійний проект москалів....вони і Львівській автобусний завод знищили, проти них була відкрита кримінальна справа, але при Януки її закрили.....
ОСЬ де є шанс Бенедіктовій розгорнути свою діяльність, але для цього треба у голові сіру речовину мати.