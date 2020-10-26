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банкрутство (497) Миколаїв (296) Миколаївська область (158) суднобудування (114) Укроборонпром (725)

Николаевский судостроительный завод объявил о банкротстве

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Николаевский судостроительный завод объявил о банкротстве

Суд открыл производство по делу о банкротстве госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" по инициативе самого же завода в порядке ч. 6 ст. 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Николаевской области принял 16 октября, передает Finbalance.

Норма, на которую ссылается руководство предприятия, предусматривает, что должник обязан в месячный срок обратиться в хозяйственный суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами (угроза неплатежеспособности), и в других случаях, предусмотренных кодексом.

По данным госреестра, основателем госпредприятия "Николаевский судостроительный завод" является госконцерн "Укроборонпром".

Как сообщалось, в июле 2019 года "Укроборонпром" перечислил в качестве финансовой помощи госпредприятию "Николаевский судостроительный завод" 54,8 млн грн для погашения задолженности по заработной плате.

Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную зарплату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом на оплату труда.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+14
Новинский убил ещё и Николаевский «Океан», где гендиректором числился его холоп Вася Федин, а потом и Федак (оба быковали на Херсонском судозаводе) - по огромной просьбе российских собственников.
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26.10.2020 19:56
+12
Вы путаете черноморский с 61 коммунара (ныне николаевский судостроительный). Новинский убил черноморский и хсз.
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26.10.2020 16:55
+11
Черноморский завод убили российские бизнесмены братья Чуркины, по заданию *****
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26.10.2020 18:24
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так и хочется сказать: "до чего Зеленский завод довел!"(с надрывом в голосе и трагически закатывая глаза)..
это естественно клевета и хуцпа, завод к смерти привела команда менеджеров Новинского еще при Януковоще, но именно так поступал Зеленский, когда во всех бедах обвинял Порошенко..
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26.10.2020 16:03 Відповісти
Вы путаете черноморский с 61 коммунара (ныне николаевский судостроительный). Новинский убил черноморский и хсз.
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26.10.2020 16:55 Відповісти
Черноморский завод убили российские бизнесмены братья Чуркины, по заданию *****
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26.10.2020 18:24 Відповісти
КІНАХ РАЗОМ З БОГОСЛОВСЬКОЮ!
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26.10.2020 20:50 Відповісти
Чуркины убивали "Океан"
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26.10.2020 20:57 Відповісти
та и севастопольский тоже уничтожили...
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26.10.2020 21:47 Відповісти
не путаю.. вся судостроительная отрасль Украины, кроме "ЛенКузни" и нынешнего "Нубилона", контролировалась Новинским как бенифициаром, или на гос заводах, работали его менеджеры, которых он ставил через УкрОборонПром.. лично Медведев (премьер Рашки) лобировал интересы Новинского перед Януковощем..
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26.10.2020 18:26 Відповісти
61 Коммунара всегда был в госсобственности и умер естественной смертью. Завод еще при советах морально и физически устарел, а когда союз рухнул, то у него не было никаких шансов. Я знаю о чем говорю так как работал на заводе.
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26.10.2020 18:38 Відповісти
Новинский убил ещё и Николаевский «Океан», где гендиректором числился его холоп Вася Федин, а потом и Федак (оба быковали на Херсонском судозаводе) - по огромной просьбе российских собственников.
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26.10.2020 19:56 Відповісти
Они пытались но не успели завод у них забрали. Да и федак там ни когда не был директорм.
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26.10.2020 20:59 Відповісти
Да, там директоров не было - был президент (Федин) и его шестерка Олег Федак -вице президентом (протокол Наблюдательного совета 64пр от 24.11.2011.
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26.10.2020 22:57 Відповісти
Украине нужно запустить в стране нормальную добычу всех ресурсов и обработку их и нужно их продавать по всему миру на экспорт, а Николаевский судостроительный завод можно загрузить работой, потому что для доставки по миру продукции - нужны судна и нужен их ремонт. Таким образов все зарабатывают и Украина и завод и работой все загружены сполна!
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26.10.2020 17:16 Відповісти
Уже ничего не получится - это фантазии. Украина обратилась за помощью у туркам, чтобы те помогли построить корветы. Украина обратилась за помощью к Великобритании на 1.25 млрд фунтов - чтобы те нам построили катера. Украина покупает в США катера. И так далее. Судостроительные технологии на месте не стоят - все меняется с каждым годом, так что отсталость уже бесконечна. И возродить кучу металлолома и ржавого хлама, что представляет из себя сейчас завод 61 коммунара - невозможно.
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26.10.2020 20:03 Відповісти
поки ще старі кадри є- можливо швидко відродити справу...тільки жидві не треба Українське .
Ні дубінським ,ні зеленським.
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26.10.2020 21:51 Відповісти
При Екатерине II стоял, при Александре -- освободителе стоял, при Николае Кровавом стоял, При коммунистах стоял... Даже при Порохе (рятуйте!) --- стоял!! А пришли зеленые недоноски --- скопытился, как оманский Осел Апокалипсиса! Николаевский судостроительный завод объявил о банкротстве - Цензор.НЕТ 8989 Николаевский судостроительный завод объявил о банкротстве - Цензор.НЕТ 2215
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26.10.2020 17:46 Відповісти
Да он давно уже скопытился - как только стали им управлять местные недоумки.
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26.10.2020 19:57 Відповісти
***** приказал уничтожить николаевское кораблестроение,чтоб не создавали конкуренцию питерким заводам
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26.10.2020 20:57 Відповісти
там же кримське чуркінами винищено. А кучма з кравчуком допомогли.
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26.10.2020 21:53 Відповісти
кстати ети русо-свины Чуркины уничтожали львовский завод Електрон
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26.10.2020 23:45 Відповісти
В октябре 2017 года "Николаевский судостроительный завод" остановил работу из-за отсутствия решения Кабинета Министров по финансированию содержания ракетного крейсера проекта 1164.
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27.10.2020 06:51 Відповісти
Многовато таких новостей для поствыборного понедельника. И ведь все только начинается.
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26.10.2020 17:54 Відповісти
в Николаеве 3 судостроительных завода: Черноморский, 61 комунара и Океан
какой из них обанкротился?
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26.10.2020 18:26 Відповісти
Обанкротился 61 Коммунара, а в жопе они все.
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26.10.2020 18:40 Відповісти
61 коммунара
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26.10.2020 21:00 Відповісти
Питання в іншому. Для кого приготували ласий шматочок?
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26.10.2020 19:41 Відповісти
які там шматочки...послід.
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26.10.2020 21:54 Відповісти
Це те місто де нормалний мер 5 років боровся з ригами, і де мЕснИЄ, знову обрали тих же ригів, які нищать місто?
"Опозиційна платформа за життя" - 26,74%,
"Пропозиція" - 23,79%,
"Слуга народу" - 19,62%,
"Європейська солідарність" - 6,87%,
"Партія Шарія" - 5,48%,
"Наш край" - 5,37%
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26.10.2020 19:59 Відповісти
Це те місто, де проживають нащадки кріпаків, яких завезли з расєї в 18-19 ст. на корабельну верф, та які все життя з одним і тим же терпугом стругали одну й ту ж гайку, ще й пишалися цим, в яких в мозку одна звивина, які вже тридцять років ніяк не дочекаються рідної балалайни з кремлівським мерзотником..
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26.10.2020 21:35 Відповісти
це те місто,де мешкають нащадки зеків.
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26.10.2020 21:55 Відповісти
саме кончене місто України.
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26.10.2020 21:56 Відповісти
херсон в придачу
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27.10.2020 02:02 Відповісти
И шо, турки возьмут в аренду?
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27.10.2020 02:05 Відповісти
Вполне закономерно. Что выбрали, то и получили.
На следующих выберут ОПЗЖ и будут жить вобще, как в Донбабве и Лугандоне.
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27.10.2020 09:01 Відповісти
Ничего не поделаешь, любит наш народ всякое г_вно...
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27.10.2020 11:10 Відповісти
Шановні не треба забувати що особисто Порошенко , будучи міністром у кровосісі Януковича , випросив громодянство України для Новинського. І зараз всі вони разом із Медведчуком і компанією тільки під різними гаслами проовжують знищувати державу.
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27.10.2020 11:31 Відповісти
Начинай уже с Кравчука с Кучмой, кто тебе всю жизнь испортил...
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27.10.2020 11:55 Відповісти
Це дуже добре ......Тепер треба завод віддати у хороші руки, думаю Зе вже знає кому!
А стосовно москалів необхідно поновити ( відкрити) кримінальну сНиколаевский судостроительный завод объявил о банкротстве - Цензор.НЕТ 4937Николаевский судостроительный завод объявил о банкротстве - Цензор.НЕТ 4937праву. Чуркіни це диверсійний проект москалів....вони і Львівській автобусний завод знищили, проти них була відкрита кримінальна справа, але при Януки її закрили.....
ОСЬ де є шанс Бенедіктовій розгорнути свою діяльність, але для цього треба у голові сіру речовину мати.
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27.10.2020 13:48 Відповісти
 
 