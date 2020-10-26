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ЄБРР (721) транспорт (414) фінансування (1714)

12 городов Украины получили 400 новых троллейбусов, закупленных за средства ЕБРР

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12 городов Украины получили 400 новых троллейбусов, закупленных за средства ЕБРР

12 городов Украины получили 400 новых троллейбусов, профинансированных Европейским банком реконструкции и развития в рамках Программы развития общественного транспорта в Украине.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

В частности, свой троллейбусный парк обновили Днепр, Ивано-Франковск, Харьков, Херсон, Кременчуг, Кривой Рог, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса, Полтава и Житомир, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что в Днепре, Кременчуге и Мариуполе ЕБРР профинансировал закупки 35 троллейбусов с автономным ходом, который позволяет им предоставлять транспортные услуги в изолированных или отдаленных районах, где пока отсутствует контактная сеть.

Помимо этого, отмечается, что ЕБРР профинансировал закупку специализированного оборудования для технического обслуживания и диагностики, а также модернизацию депо, тяговых подстанций и контактной сети.

"В рамках ПОТУ также привлечено почти 10 млн евро кредитных средств от Фонда чистых технологий и до 2,6 млн евро грантового финансирования, включая средства на техническую помощь от Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P), крупнейшим донором которого является ЕС", - сообщает ЕБРР.

Общий объем программы составляет 350 млн евро.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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