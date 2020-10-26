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Власти России не нашли заказчиков для новейшего дальнемагистрального самолета

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Власти России не нашли заказчиков для новейшего дальнемагистрального самолета

Минтранс РФ признал отсутствие потенциальных заказчиков на разрабатываемый в России новый широкофюзеляжный самолет Ил-96-400М.

В связи с этим министерство предложило российскому правительству перенаправить бюджетные субсидии на поддержку производства и поставок самолетов Ил-96-400М на другие проекты, передает Интерфакс.

По итогам майского совещания у президента Владимира Путина о развитии авиаотрасли Минтранс предлагал выделить дочерней "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) 7,25 млрд рублей на закупку одного Ил-96-400М и 4,5 млрд рублей на "воздушные суда отечественного производства".

Однако этим предложения не поддержал Минпромторг РФ.

"По итогам рассмотрения Минпромторгом письмом от 21.09.2020 в Минтранс России представлена позиция о наличии риска возврата субсидии в размере 7,25 млрд рублей в доход федерального бюджета ввиду отсутствия в настоящий момент потенциального эксплуатанта воздушных судов Ил-96-400М", – отмечается в пояснениях Минтранса.

"Кроме того, Минпромторгом предложено перераспределение средств федерального бюджета, ранее предусмотренных на проект производства и продаж самолетов Ил-96-400М, на предоставление субсидии из федерального бюджета ПАО "ГТЛК" на приобретение вертолетов типа Ми-8, Ми-38 и "Ансат" производства ПАО "Казанский вертолетный завод", – говорится в пояснении.

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Ил-96-400М – проект дальнемагистрального пассажирского самолета на 305-402 места, который создается предприятиями "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех") как модификация советского Ил-96-300. Программа включает производство одного опытного образца и шести серийных, ее общая стоимость оценивалась в более 50 млрд рублей.

Сроки производства самолета неоднократно переносились, а субсидии на проект перераспределялись на другие. По последним данным, первый испытательный полет Ил-96-400М запланирован на 2021 год.

В 2017 году на тот момент замминистра транспорта Валерий Окулов (сейчас – советник главы ОАК) говорил, что интересантами Ил-96-400М являются российские чартерные авиакомпании Royal Flight и Pegas Fly. Сами перевозчики публично не заявляли об интересе к российскому самолету, сейчас в их парке эксплуатируются машины только иностранного производства – Boeing и Embraer.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс


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