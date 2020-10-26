Решение Европарламента о признании украинской сертификации семян вступит в силу через 20 дней
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Решение Европейского парламента от 7 октября 2020 года о признании в ЕС эквивалентности украинской системы сертификации и семян обнародовано в официальном вестнике и вступит в силу через 20 дней.
Об этом заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Сегодня в Официальном вестнике напечатано решение Европарламента и Совета об эквивалентности семян зерновых культур, произведенных в Украине. Через 20 дней решение вступает в силу. Еще одна составляющая украинского аграрного рынка интегрирована в ЕС", – отметил заместитель министра.
Он отметил, что принятие этого решения в ЕС заняло 5 лет.
Українське насіння зернових культур в ЄС - mission accomplished. Сьогодні в Офіційносму віснику надруковано рішення...Опубліковано Taras Kachka Понеділок, 26 жовтня 2020 р.
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