Зеленский усомнился в данных официальной статистики о больных коронавирусом

Президент Владимир Зеленский сомневается в данных официальной статистики в отношении инфицированных коронавирусом, а также уже выздоровевших граждан.

Об этом Зеленский заявил в ходе селекторного совещания с представителями правительства во ситуации с распространением COVID-19, передает пресс-служба главы государства.

"На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и выздоровевших", – сказано в сообщении.

В ответ министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а Минздрав еще весной внес изменения, согласно которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

Зеленский также поинтересовался состоянием подготовки к возможному развертыванию коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.

В ответ Степанов сообщил, что все еще проходит верификация потребностей, Минздрав собирает предложения из регионов, в частности о том, какие материалы и оборудование нужны, сколько врачей, средств на зарплату и функционирования таких заведений будет необходимо.

Министр также отчитался, что отрабатываются маршруты по перенаправлению пациентов в тяжелом состоянии в институты Национальной академии медицинских наук и больницы "Укрзализныци" в Харькове, которые дополнительно профинансируют для помощи в лечении больных коронавирусной болезни COVID-19.

"Глава Минздрава пока не смог предоставить информацию по страхованию врачей в регионах", – также отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по официальным данным, в Украине за сутки по состоянию на утро 26 октября обнаружено 5 426 новых случаев коронавируса, 73 летальных исхода от этой болезни и 1 029 случаев выздоровления.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 348 924, из них летальных случаев – 6 464, случаев выздоровления – 142 537.