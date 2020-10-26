"Нафтогаз" повысил цену на газ для производителей тепла на 25%
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НАК "Нафтогаз Украины" в октябре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5,37 грн за куб. м, что на 24,8% выше цены газа в сентябре.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"В октябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляет 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)", - сообщает "Нафтогаз".
"Нафтогаз" сообщает, что за период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли, по сравнению с сентябрьскими ценами, на 26% из-за повышения спроса.
"Однако, благодаря значительным запасам в поземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%", - говорится в сообщении
"Нафтогаз" до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка газа.
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Выходит Новая власть имеет еще большие аппетиты, чем Янукович и Порошенко, скоро взлетим Одесса на выборах показывет грядущие результаты, ведь не секрет, что Труханов и Скорик пророссийские кандидаты , ну не ужели не понятно куда катимся, впрочем в фильме Слуга народа это все показано.
И если Зеленая Соросятинская саранча и дальше будет так грабить, то удевляться не прийдется если Украина останется не только без Крыма и Донбасса , а и без выхода к морю, а впрочем для их какая разница, для Ара-Хамии и Зеленского, бабло уже переведено в Маями или на острова, недвижимисть куплена на "честно" заработанны откаты в Украине , отстанется чемоданы собрать, нет ну конечно еще хочется пограбить лохов, в том числе фонд короновируса пока население умирает от пандемии .
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·2 ч
Вы хоть понимаете, что происходит? МВФ показал дулю проходимцам, а по обязательствам Украине платить то надо. Долгов"рэхворматоры" набрались шо блох ******* пес! Да и аппетиты воровать остались. Так вот ты народ-лошара все это и оплатиш!