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Новини Енергетика
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Нафтогаз (3153) Тарифи на газ (698)

"Нафтогаз" повысил цену на газ для производителей тепла на 25%

Новини БізнесЦензор Енергетика

НАК "Нафтогаз Украины" в октябре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5,37 грн за куб. м, что на 24,8% выше цены газа в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"В октябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляет 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)", - сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" сообщает, что за период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли, по сравнению с сентябрьскими ценами, на 26% из-за повышения спроса.

"Однако, благодаря значительным запасам в поземных хранилищах газа в Украине, цена газа для производителей тепла в октябре выросла по сравнению с прошлым месяцем на 24%", - говорится в сообщении

"Нафтогаз" до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка газа.Нафтогаз повысил цену на газ для производителей тепла на 25% 01
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Топ коментарі
+8
При повышении тарифов, у баранов шерсть растет чистая, шелковистая. Да и ЛОХматость повышается.
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26.10.2020 15:17
+7
Все правильно - выборы закончились, ЗеНеЛохи начнут иметь зелохов так, что аж шуба будет заворачиваться.
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26.10.2020 15:14
+2
і це тільки початок! На амерських біржах газ вже більше ніж 100%!!! прибавив в ціні!!!
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26.10.2020 21:59
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Все правильно - выборы закончились, ЗеНеЛохи начнут иметь зелохов так, что аж шуба будет заворачиваться.
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26.10.2020 15:14 Відповісти
При повышении тарифов, у баранов шерсть растет чистая, шелковистая. Да и ЛОХматость повышается.
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26.10.2020 15:17 Відповісти
зэбаранов не жалко , у них мозгов нет
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26.10.2020 20:11 Відповісти
Странно другое, что по сравнению с прошлым годом где цена в ЕС не достигла еще своего максимума примерно на 7%, а у границы с Украинрй цена выросла на 20 %, тоесть раница между прошлогодней ценой и теперешнкй догжна быть на 27% меньше, ну если газ импортируют, значит его покупают или как обычно, наш газ власть забирает себе и через олигархов отмывает и получает откат , а на школы больницы списуют импортный.
Выходит Новая власть имеет еще большие аппетиты, чем Янукович и Порошенко, скоро взлетим Одесса на выборах показывет грядущие результаты, ведь не секрет, что Труханов и Скорик пророссийские кандидаты , ну не ужели не понятно куда катимся, впрочем в фильме Слуга народа это все показано.
И если Зеленая Соросятинская саранча и дальше будет так грабить, то удевляться не прийдется если Украина останется не только без Крыма и Донбасса , а и без выхода к морю, а впрочем для их какая разница, для Ара-Хамии и Зеленского, бабло уже переведено в Маями или на острова, недвижимисть куплена на "честно" заработанны откаты в Украине , отстанется чемоданы собрать, нет ну конечно еще хочется пограбить лохов, в том числе фонд короновируса пока население умирает от пандемии .
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26.10.2020 18:06 Відповісти
і це тільки початок! На амерських біржах газ вже більше ніж 100%!!! прибавив в ціні!!!
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26.10.2020 21:59 Відповісти
а я то думаю почему мне приходится все балконы открывать в квартире
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26.10.2020 23:09 Відповісти
А когда уже будут новости, что нафтогаз снизил цены? Илии он только повышать способен?
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27.10.2020 10:14 Відповісти
в феодально-олигархической стране имени В,Зеленского и Коболева со Шмигалем ничего для народа не будет((((((
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27.10.2020 10:24 Відповісти
А куда они запасы дели, которые типа летом по дешевке закупали на сезон ?
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27.10.2020 12:34 Відповісти



Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

·2 ч

Вы хоть понимаете, что происходит? МВФ показал дулю проходимцам, а по обязательствам Украине платить то надо. Долгов"рэхворматоры" набрались шо блох ******* пес! Да и аппетиты воровать остались. Так вот ты народ-лошара все это и оплатиш!
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27.10.2020 13:33 Відповісти
Козлы.
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28.12.2020 08:21 Відповісти
 
 