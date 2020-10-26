Совместное предприятие Ахметова и Коломойского по производству взрывчатки сменило руководство

Наблюдательный совет ПАО "Промышленно-производственное объединение "Кривбассвзрывпром" обновил состав правления компании, в том числе уволив его председателя Дмитрия Бергента по его заявлению.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия НКЦБФР, набсовет принял соответствующие решения на своем заседании 28 сентября, передает Интерфакс-Украина.

При этом исполнять обязанности председателя правления до формирования нового состава правления предприятия поручено Андрею Гавруку, который до этого с июля 2017 года занимал должность директора в Днепровском макрорегионе ПАО "Укртелеком".

Набсовет также уволил с должности первого заместителя председателя правления компании Александра Сосновского, поручив временно исполнять его обязанности главному инженеру Константину Евницкому.

По данным госреестра, собственниками ПАО ППО "Кривбассвзрывпром" указаны кипрские компании Quartex Limited (46,58%) и Quartex LTD (46,58%), а конечными бенефициарами – Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Как указано на сайте предприятия, ПАО "ППП "Кривбассвзрывпром" основано в 1969 году и является одним из крупнейших предприятий по ведению специальных взрывных работ.

В технологическую цепочку производственного процесса ПАО "ППП "Кривбассвзрывпром" входит: хранение, переработка, изготовление взрывчатых веществ с использованием смесительно-зарядных машин нового поколения, транспортировка и непосредственное производство массовых взрывов скважинных зарядов.

"Кривбассвзрывпром" обеспечивает проведение взрывных работ в карьерах горнодобывающих предприятий Украины. Крупный производитель эмульсионных и неводостойких взрывчатых веществ. В технологическую цепочку работы предприятия входят хранение, переработка, транспортировка и непосредственно взрывные работы.