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Кабмин назначил первого замглавы Госкосмоса

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Кабмин назначил первого замглавы Госкосмоса

Кабинет министров назначил Михаила Лева первым заместителем Председателя Государственного космического агентства Украины.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Лев ранее работал главой Саратской районной государственной администрации (Одесская обл., пгт Сарата).

Как сообщал БизнесЦензор, 24 января Кабинет министров назначил председателем Государственного космического агентства Владимира Усова.
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26.10.2020 13:12 Відповісти
 
 