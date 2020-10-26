Кабмин назначил первого замглавы Госкосмоса
Новини БізнесЦензор Влада
Кабинет министров назначил Михаила Лева первым заместителем Председателя Государственного космического агентства Украины.
Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Лев ранее работал главой Саратской районной государственной администрации (Одесская обл., пгт Сарата).
Как сообщал БизнесЦензор, 24 января Кабинет министров назначил председателем Государственного космического агентства Владимира Усова.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
амфаш
показати весь коментар26.10.2020 13:12 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...