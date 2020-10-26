Кабмин назначил первого замглавы Госкосмоса

Кабинет министров назначил Михаила Лева первым заместителем Председателя Государственного космического агентства Украины.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Лев ранее работал главой Саратской районной государственной администрации (Одесская обл., пгт Сарата).

Как сообщал БизнесЦензор, 24 января Кабинет министров назначил председателем Государственного космического агентства Владимира Усова.