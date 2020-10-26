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Кабмин назначил нового замглавы Госгеокадастра

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Кабмин назначил нового замглавы Госгеокадастра

Кабинет министров назначил Марину Смирнову заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), рассказал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

Назначение осуществляется путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров на заседании 19 августа назначил Егора Бодрова и Павла Шевченко заместителями главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Кабинет министров 10 июня назначил предпринимателя Романа Лещенко председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

С 1 октября 2019 года Лещенко был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата).

Джерело:  Интерфакс-Украина


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