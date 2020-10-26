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В Украине солнечные станции установили уже более 27 тысяч домохозяйств. ИНФОГРАФИКА

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В Украине солнечные станции установили уже более 27 тысяч домохозяйств. ИНФОГРАФИКА

В квартале 2020 года еще почти 2 тыс. украинских домохозяйств решили установить солнечные панели.

Об этом сообщает Госагентствоэнергоэффективности.

Количество семей в Украине, использующих "чистую" электроэнергию, возросло на 8% и составило 27 623.

Общая мощность солнечных электростанций частных домохозяйств составила 712 МВт, из которых в III квартале 2020 года были введены 53 МВт (+8%).

"По нашим оценкам, начиная с 2015 года, домохозяйства инвестировали в солнечные панели около 560 млн евро", - прокомментировал и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.В Украине солнечные станции установили уже более 27 тысяч домохозяйств 01
В Украине солнечные станции установили уже более 27 тысяч домохозяйств 02
В Украине солнечные станции установили уже более 27 тысяч домохозяйств 03
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