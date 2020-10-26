Авиакомпания Air Arabia возобновила рейсы в Украину

Авиакомпания Air Arabia возобновила полеты в Украину, выполнив вечером 25 октября рейс по маршруту Шарджа (ОАЭ) - Киев.

Как пишет ЦТС, в столичном аэропорту Борисполь самолет приземлился в 22:00. Рейс выполнялся лайнером Airbus A320. В 23:20 самолет вылетел в обратном направлении.

Рейсы Киев-Шарджа будут выполняться четыре раза в неделю - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Минимальная стоимость билета в оба конца начинается от 7172 грн.

Для въезда в ОАЭ гражданам Украины необходимо предъявить до вылета, на регистрации рейса, результат отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 на английском языке с печатью лаборатории, сделанного не более чем за 96 часов до прибытия в ОАЭ.

Требование не применяется в отношении детей в возрасте до 12 лет и пассажиров, имеющих среднюю или тяжелую формы инвалидности. По прибытию в ОАЭ граждане Украины в обязательном порядке должны пройти дополнительный бесплатный тест.