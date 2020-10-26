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Сбербанк (284) Укроборонпром (725) Сбербанк Росії (186)

Российский "Сбербанк" подал иск против "Укроборонпрома" на 500 миллионов

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Российский

Хозсуд Киева открыл производство по иску российского "Сбербанка" к Государственной акционерной холдинговой компании "Артем" о взыскании задолженности в размере $10,2 млн и 203,8 млн грн.

Согласно судебным материалам, "дочка" российского госбанка свои исковые требования обосновывает "ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору об открытии кредитной линии № 01-В/14/62/КЛ-КБ от 20.01.2014 года, в результате чего у ответчика образовалась задолженность перед истцом по указанному сделкой", пишет Finbalance.

Учредителем ГАХК "Артем" является госконцерн "Укроборонпром".

ГАХК "Артем" является лидером в области производства авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+24
Российский "Сбербанк" - підлягає знищенню на теренах України.
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26.10.2020 10:10
+14
Было бы неплохо в рамках разбирательства найти нарушения Сбербанком украинского законодательства и прикрыть уже эту лавочку навсегда.
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26.10.2020 11:56
+13
Ага, пусть кацапы сначала вернут долги (есть вынесенные судами решения по этому поводу) за украденное и уничтоженное в Крыму и на Донбассе, а потом поговорим о долгах перед их банками.
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26.10.2020 15:38
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Ну и.. Обычное рядовое хозяйственное дело.
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26.10.2020 10:04 Відповісти
гримассы истории:
1922 Київському машинобудівному заводу присвоєно ім'я засновника Донецько-Криворізької республіки Ф. А. Сергєєва (Артема).
сьогодні - одне із провідних виробництв керованого озброєння для Українського Війська, яке воюює проти росіян
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26.10.2020 15:11 Відповісти
Хозсуд Киева --- Вот сейчас наше доблестное СБУ реформированное ********** с судейскими !!! ст 111 ук ИЗМЕНА !!!

Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
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26.10.2020 21:15 Відповісти
Я сам патриот, но ЭТО, простите, бред вообще-то.
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27.10.2020 10:40 Відповісти
Российский "Сбербанк" - підлягає знищенню на теренах України.
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26.10.2020 10:10 Відповісти
долги надо вернуть сначала. И задаться вопросом - зачем оборонное предприятие государственного значения брало кредит у российского банка.
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26.10.2020 14:10 Відповісти
Х..на рыло кацапне а не долги.
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26.10.2020 15:34 Відповісти
Ага, пусть кацапы сначала вернут долги (есть вынесенные судами решения по этому поводу) за украденное и уничтоженное в Крыму и на Донбассе, а потом поговорим о долгах перед их банками.
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26.10.2020 15:38 Відповісти
это будете рассказывать в международном суде, когда там присудят вернуть долг.
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26.10.2020 16:52 Відповісти
Открою тебе страшную тайну - решения о возмещении ущерба нанесенными кацапами на территории Украины принимает УКРАИНСКИЙ суд. Обращение в международные суды нужны исключительно для того, чтобы была возможность ареста и кофискации имущества кацапов за границей. Впрочем зачем я тебе об этом рассказываю, интеллектом (причем похоже что у тебя еще и ватка головного мозга) ты явно не блещешь, это ты доказал еще своими комментариями по поводу закупки педалькой клычко белорусских автобусов.
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26.10.2020 17:06 Відповісти
Сбербанк обратится в международный суд, и будешь платить денежки аж бегом, еще и с процентами.
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27.10.2020 09:43 Відповісти
Ну как говорится флаг кацапам в руки, вперед и песнями в международные суды, которые могут длиться десятилетиями, и не обязательны к исполнению, если хотя бы одна из сторон не хочет признавать его юрисдикцию (может напомнить тебе чем закончилось выигранное ЮКОСом против кацапской орды?).
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27.10.2020 17:33 Відповісти
Раша не признает иностранных судов, а Украина признает. Посему готовься затянуть пояс.
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27.10.2020 17:47 Відповісти
А с чего ты решил, что мы спешим выполнять решения иностранных судов??? Насколько я помню аналогичные решения о "долгах" перед кацапами (хотя бы о тех же самых 3,5миллиардов кацапской взятки януковоощу) никто не собирался выполнять и только клоуны в условиях полной экономической катастрофы и срочной необходимости бабла согласились на взаимозачет в решении вопросов о долгах кацапов за газ (решение Стокгольмского абитража, решения которого по твоим словам кацапы не признают). Это еще раз доказывает, что реальность отличается от твоих влажных ватных фантазий.
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28.10.2020 18:02 Відповісти
Ой, какая неожиданность. 5 лет все было с кредитами нормально, а пришли холуи кремля к власти в Украине, и резко кацапам все стали должны.
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26.10.2020 10:30 Відповісти
Было бы неплохо в рамках разбирательства найти нарушения Сбербанком украинского законодательства и прикрыть уже эту лавочку навсегда.
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26.10.2020 11:56 Відповісти
Сбербанк России не мог давать кредит Укродоронпрому.
Давал кредит банк "Сбербанк" зарегистрированный в Украине, т.е. являющийся де-юре украинской компанией и исполняющий законы Украины.
Посему кредит придется вернуть. Иначе пойдут в международный арбитраж и там встанут на их сторону.
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26.10.2020 16:58 Відповісти
Они являются дочерним банком (то есть филиалом) кацапского сбербанка, со всеми вытекающими обязанностями и последствиями.
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26.10.2020 17:09 Відповісти
Дочерний банк - это самостоятельное юридическое лицо, налоговый резидент Украины, т.е. формально украинская компания работающая по украинским законам. Так что денежки придется отдавать.
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27.10.2020 09:41 Відповісти
Забавно общаться с ватными идиотами - это как игра в ордынскую рулетку, не знаешь что вата выдаст "нагора" из своей головы. И не важно, что есть открытая информация, главное рассказывать ватные окуенные истории. Вот тебе ссылка на сайт сбербанка в Украине где они в открытую признают, что они дочерний банк сбербанка орды, со всеми вытекающими отсюда последствиями. https://www.sbrf.com.ua/history/

И кстати открою тебе еще одну страшную тайну - любой филиал иностранной компании или банка является юридическим лицом зарегистрированным в Украине и налоговым резидентом, но это не означает ни юридически, ни фактически, что это самостоятельные организации никак не связанные с головными организациями. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры наложения санкций и штрафов по всему миру в отношении дочерних компаний газпрома или роснефти и т.д.
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27.10.2020 17:52 Відповісти
Я тебе с юридической точки зрения толкую. Иск у Укроборонпрому будет от УКРАИНСКОГО юрлица, а не от российского. Соответственно суд (арбитраж в Европе) не колышут мантры про "агрессора" и т.п. Обычный хозяйственный спор между 2 хозяйственными субъектами Украины.
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27.10.2020 17:56 Відповісти
Ну ты точно идиот, если с первого раза не доходит, то продублирую - "любой филиал иностранной компании или банка является юридическим лицом зарегистрированным в Украине и налоговым резидентом, но это не означает ни юридически, ни фактически, что это самостоятельные организации никак не связанные с головными организациями. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры наложения санкций и штрафов по всему миру в отношении дочерних компаний газпрома или роснефти и т.д."
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28.10.2020 17:56 Відповісти
Ну деньги вернуть, а банк закрыть Российский "Сбербанк" подал иск против "Укроборонпрома" на 500 миллионов - Цензор.НЕТ 448
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26.10.2020 17:48 Відповісти
він не може бути українською компанією, бо належить підарашам. кацапа, чому так переживаєш за якийсь банк козлячий, з/п затримують? то довго ще не побачиш як і той банк грошей.
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26.10.2020 19:26 Відповісти
Учи матчасть. Дочерняя компания - это украинская компания, т.е. открытая на территории Украины, с уставным капителом в гривнах и являющаяся налоговым резидентом Украины. Так что готовь денежки.
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27.10.2020 09:42 Відповісти
сиди на пляшці і чекай
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27.10.2020 10:05 Відповісти
Если ты идиот, то зачем ты пытаешься выставлять это наружу??? Это у тебя фетиш такой?
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27.10.2020 17:54 Відповісти
идиот - это тот кто думает что можно не отдавать долг, оформленный по всем правилам законодательства Украины, прикрываясь мантрами про "агрессора".
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27.10.2020 17:58 Відповісти
Идиот это тот, кто думает что можно напасть на соседнюю страну, оккупировать ее территории, убить 13тыс. граждан Украины и потом рассчитывать на то, что жертва агресси начнет отдавать "долги".
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28.10.2020 18:04 Відповісти
Хозсуд Киева открыл производство по иску российского "Сбербанка" к Государственной акционерной холдинговой компании "Артем" о взыскании задолженности в размере $10,2 млн и 203,8 млн грн. Источник: https://biz.censor.net/n3227038

Российский "Сбербанк" подал иск против "Укроборонпрома" на 500 миллионов - Цензор.НЕТ 3392
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26.10.2020 13:39 Відповісти
Хозсуд Киева ?????? Российский "Сбербанк" подал иск против "Укроборонпрома" на 500 миллионов - Цензор.НЕТ 3940
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26.10.2020 15:12 Відповісти
Дембельский аккорд Яныка?
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26.10.2020 13:45 Відповісти
кредитной линии № 01-В/14/62/КЛ-КБ от 20.01.2014 года --- еще при Яныке кредитик хапнули, пусть у старика в Ростове спросят, куда дел))
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26.10.2020 15:17 Відповісти
Нашими судами насколько я помню вынесены приговоры обязывающие кацапов компенсировать убытки нанесенные гражданам Украины и нашим предприятиям в связи с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса и при этом почему-то имущество и средства кацапских банков никто не арестовывает и не выполняет решения судов о компенсации потерпевшим. Зато долги перед кацапами для нас святое. Похоже эта страна таки обречена, инстинкт самосохранения (судя про результатам выборов) у народа и власти отсутствует напрочь.
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26.10.2020 15:35 Відповісти
Российский "Сбербанк" у "Укроборонпрома" отсоснет
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26.10.2020 15:49 Відповісти
Не уверен, судя по тенденциям, то один звонок портнова или мертветчука и судейка за десяток тысяч долларов вынесет любое решение в пользу кацапов.
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26.10.2020 17:12 Відповісти
Я правильно понял? Украинский завод привлек КАЦАПСКИЕ деньги для того, чтобы уничтожать кацапов?) И долги им не отдает?) Какой нехороший))) А кацапов, что расчет готовой продукцией не устраивает?))
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26.10.2020 18:05 Відповісти
а снаряди по кацапам-це в рахунок виплат.
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26.10.2020 22:06 Відповісти
Все верно)))
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27.10.2020 00:51 Відповісти
після 22червня1941р. фашисти теж вимагали від срср продовження поставок природних ресурсів? бо заключені договори були ще дійсними.
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26.10.2020 20:29 Відповісти
кацапи тупо на хєр би вислали таке діло...
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26.10.2020 22:04 Відповісти
Тупо на хер, это обычно дорого обходится для посылающего) А помурыжить несколько лет в суде, плюс на кацапах заработают украинские адвокаты, а потом КРАСИВО послать это уже совсем другое дело)))
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27.10.2020 00:55 Відповісти
Дурное размахивание *******. Классная тема - брать кредиты в иностранных банках, дерибанить их, а потом верещать - это банк агрессора (Сбербанк, Альфа) или там нациков и сепаров мадярских (ОТПбанк). И кто с нами завтра будет иметь дело? Патриотизм - не синоним тупорылости...
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27.10.2020 10:50 Відповісти
тут никаким патриотизмом и не пахнет. Хочешь быть патриотом - не бери деньгти у потенциального врага.
А раз взял, то придется отдавать. Европейским судам главное - законы, а не причитания про "агрессора".
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27.10.2020 17:49 Відповісти
Учи историю и практику современногомира дурачек, может узнаешь много нового про то, как себя ведут нормальные страны в условиях внешней агрессии, про конфискацию имущества вражеской страны может узнаешь и не только про это.
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28.10.2020 18:08 Відповісти
Взятый в банке кредит Укроборонпромом - имущество вражеской страны?! Зарекался спорить с дурныками. Не буду...
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28.10.2020 19:59 Відповісти
"Зарікалась свиня гівна не їсти" так и ватка зарекается не нести чушь. Ну и если бы ты не был ватным идиотом, то знал бы что сбербанк орды принадлежит принадлежит государству орда, которая является ответчиком в деле о нанесении материального ущерба в связи с оккупацией Крыма и Донбасса по которым уже вынесены решения наших судов о возмещении нанесенных убытков. А следовательно имущество (в том числе и долговые обязательства перед банком третьих лиц) украинского филиала банка орды является средством для погашения долгов государства орда перед истцами по выигранным ими делами.
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29.10.2020 00:41 Відповісти
 
 