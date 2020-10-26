Российский "Сбербанк" подал иск против "Укроборонпрома" на 500 миллионов
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Хозсуд Киева открыл производство по иску российского "Сбербанка" к Государственной акционерной холдинговой компании "Артем" о взыскании задолженности в размере $10,2 млн и 203,8 млн грн.
Согласно судебным материалам, "дочка" российского госбанка свои исковые требования обосновывает "ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору об открытии кредитной линии № 01-В/14/62/КЛ-КБ от 20.01.2014 года, в результате чего у ответчика образовалась задолженность перед истцом по указанному сделкой", пишет Finbalance.
Учредителем ГАХК "Артем" является госконцерн "Укроборонпром".
ГАХК "Артем" является лидером в области производства авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.
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1922 Київському машинобудівному заводу присвоєно ім'я засновника Донецько-Криворізької республіки Ф. А. Сергєєва (Артема).
сьогодні - одне із провідних виробництв керованого озброєння для Українського Війська, яке воюює проти росіян
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Давал кредит банк "Сбербанк" зарегистрированный в Украине, т.е. являющийся де-юре украинской компанией и исполняющий законы Украины.
Посему кредит придется вернуть. Иначе пойдут в международный арбитраж и там встанут на их сторону.
И кстати открою тебе еще одну страшную тайну - любой филиал иностранной компании или банка является юридическим лицом зарегистрированным в Украине и налоговым резидентом, но это не означает ни юридически, ни фактически, что это самостоятельные организации никак не связанные с головными организациями. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры наложения санкций и штрафов по всему миру в отношении дочерних компаний газпрома или роснефти и т.д.
А раз взял, то придется отдавать. Европейским судам главное - законы, а не причитания про "агрессора".