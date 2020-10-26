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Нацкомиссия проиграла ДТЭК Ахметова суд по плате за передачу электроэнергии при экспорте

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Нацкомиссия проиграла ДТЭК Ахметова суд по плате за передачу электроэнергии при экспорте

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы "Укрэнерго" и НКРЭКУ и оставил без изменений решение, которыми был удовлетворен иск "ДТЭК Западэнерго" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) и отменен ряд положений постановления Нацкомиссии по тарифам, которыми конкретизированы обязанности экспортеров электроэнергии платить тариф за передачу электроэнергии.

Об этом пишет Finbalance.

Холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу, а Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательства с ЕС. При этом ДТЭК через суды пытается получить право не платить госкомпании долг.

Хозсуд Львовской области отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к "ДТЭК Западэнерго" о взыскании 425,8 млн грн задолженности по договору оказания услуг по передаче электроэнергии.

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) в о взыскании 651 млн грн задолженности по договору оказания услуг по передаче электроэнергии.

Как известно, тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии должен покрывать нехватку средств госпредприятия "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому" тарифу.

Энергохолдинг ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем солнечных и ветровых электростанций.

В августе тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии вырос на 55% (соответствующее решение приняла НКРЭКУ).

Также "Укрэнерго" предложило для НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 ноября и до конца текущего года на 30%, а на 2021 - еще на 60%. НКРЭКУ уже сделала шаг для 30-процентного повышения тарифа.

Кроме того, "Укрэнерго" предлагает зафиксировать лимит средств, которые компания может уплатить ГП "Гарантированный покупатель" и поставщикам универсальных услуг (ПУП) для компенсации расходов на оплату "зеленого" тарифа в 2021 году.

Госкомпания предлагает определить предельный объем на уровне суммы, заложенной в структуру тарифа на услуги по передаче, "поскольку сегодня отсутствует возможность полностью дофинансировать" зеленый "тариф исключительно за счет тарифа на передачу".

По данным госпредприятия "Гарантированный покупатель", на 23 октября 2020 года объем выплат по "зеленому" тарифу с начала года составил 15,97 млрд грн, а уровень расчетов - 37,4% (в том числе за 20 дней октября - 7,6%, за сентябрь - 60,5%, за август - 100%, июль - 3,5%, июнь - 4%, май - 5%, апрель - 5%, март - 47%, февраль - 100%, январь - 100%).

Как сообщалось, ранее суды отказались обязать входящие в холдинг ДТЭК Рината Ахметова компании оплатить 1,08 млрд грн долга перед "Укрэнерго" за передачу электроэнергии. Частные компании олигарха поставляют электроэнергию на экспорт, но не платят тариф за использование для этого государственных сетей.

ДТЭК в январе заявил, что считает незаконным включение НЭК "Укрэнерго" объемов экспорта в оплату передачи электроэнергии и не признает свой долг перед госкомпанией.

Джерело:  Finbalance


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Охренеть, бизнес. Скупает дешёвую электроэнергию "Энергоатома", продаёт её за рубеж и не хочет платить за передачу электроэнергии по украинским законам. Когда это кончится?
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26.10.2020 09:34 Відповісти
"лох - не мамонт, не вымрет". Именно это выражение основателя ммм характеризует легитимность "предпринимательства" ахметова.
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26.10.2020 10:33 Відповісти
ДТЕК это государство в государстве и президент у нас не Шмаркля.
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26.10.2020 11:16 Відповісти
До тих пір, доки не вичистимо до останнього суди від суддів минулої епохи, Держава буде програвати "в ім"я України" всі справи на користь олігархів, ділків та інших злочинців! Нам не треба грошей від іноземців, - нам потрібна допомога від країн-донорів (виключно Великої Британії, США, Канади та Австралії і, в ніякому разі - не від протухлої Європи) у вигляді судочинства за британською системою, їхні судді-волонтери на посади голів судів всііх рівнів, які зроблять відбір кадрів з правознавців, які жодного дня не працювали в нашій Системі, шефів поліції, прокурорів та агентів Безпеки. Інакше ми відчуємо Коліївщину, або свого Піночета (бо ситуація в Країні аналогічна Чілі 1973 року).
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26.10.2020 12:33 Відповісти
Тоесть за электричество народ Ахметову платит, по ценам в 3 раза дороже Европкйской,а за транзит он платить не будет, ну это понятно, на шару даже уксус сладкий, ему платить надо , а он за оказанные услуги платить не будет, все должны разориться но заплатить вместе с государством , а он должен только со всех драть и процветать так сказать односторонний бизнес за счет нас, а завтра он и зарплату понизит на прихватизированных у нарола и тех же работников предприятиях и в этом наперсточничестве ему помагает Зеленский,его народ избрал гарантом прав и свобод ,а он в наперстки играет с народом, вот истенное призваение, сбылась мечта Соросятины, чему тут удевляться если сам "гарант", раздеребанил из бюджета половину фонда коронрвируса, а вторую часть и те крохи по сравнению с другими странами не использовал на самое необходимое во время пандемии,когда люди тысями в болеют и умирают, потому у нас нехватка кислорода , а медики без зарпаты и защиты сами болеют и увальняются. ВОТ так "гарант" выполняет свои предвыборные обещания с кончиной эпохи лжи и бедности и уже пепеходит к другим вопросам, как офшорная зона на донбассе, торговля наркотиками, а кто же против обезбаливающих?, зачем задавать такие вопрсы?, торговля оружием, двойное гражданство для власти, а вам народу пожизненное заключение за 22 тыс. $, так Абрамявичус выписывает себе премии и зарплаты по 1, 5 миллиона в месяц в довеленного до банкротства Укроборонпроме и не кто его не посадит и таких чиновников в гос, секторе много.
Все эти действия по грабежу народа властью, включая судебную, которым народ тоже платит не малые деньги во время пандемии,по иному как умышленным вредительством и убийством не назовешь.
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26.10.2020 13:53 Відповісти
Рыжий наш президент все суды выигрывает. Интриги нет.
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26.10.2020 21:05 Відповісти
Ми дотуємо європейців з наших кишень ну і Ахмєтова теж до купи.
Гарні закони понаписували за попередні 30 років
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26.10.2020 23:25 Відповісти
 
 