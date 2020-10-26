Нацкомиссия проиграла ДТЭК Ахметова суд по плате за передачу электроэнергии при экспорте

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционные жалобы "Укрэнерго" и НКРЭКУ и оставил без изменений решение, которыми был удовлетворен иск "ДТЭК Западэнерго" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) и отменен ряд положений постановления Нацкомиссии по тарифам, которыми конкретизированы обязанности экспортеров электроэнергии платить тариф за передачу электроэнергии.

Об этом пишет Finbalance.

Холдинг ДТЭК Ахметова, который является крупнейшим экспортером электроэнергии, перестал платить тариф на передачу электроэнергии при ее экспорте, ссылаясь на то, что экспортеры в странах ЕС не платят тариф на передачу, а Украина взяла на себя обязательства по синхронизации своего законодательства с ЕС. При этом ДТЭК через суды пытается получить право не платить госкомпании долг.

Хозсуд Львовской области отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к "ДТЭК Западэнерго" о взыскании 425,8 млн грн задолженности по договору оказания услуг по передаче электроэнергии.

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск "Укрэнерго" к ООО "Д.Трейдинг" (конечный бенефициар - Ринат Ахметов) в о взыскании 651 млн грн задолженности по договору оказания услуг по передаче электроэнергии.

Как известно, тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии должен покрывать нехватку средств госпредприятия "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому" тарифу.

Энергохолдинг ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем солнечных и ветровых электростанций.

В августе тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии вырос на 55% (соответствующее решение приняла НКРЭКУ).

Также "Укрэнерго" предложило для НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии с 1 ноября и до конца текущего года на 30%, а на 2021 - еще на 60%. НКРЭКУ уже сделала шаг для 30-процентного повышения тарифа.

Кроме того, "Укрэнерго" предлагает зафиксировать лимит средств, которые компания может уплатить ГП "Гарантированный покупатель" и поставщикам универсальных услуг (ПУП) для компенсации расходов на оплату "зеленого" тарифа в 2021 году.

Госкомпания предлагает определить предельный объем на уровне суммы, заложенной в структуру тарифа на услуги по передаче, "поскольку сегодня отсутствует возможность полностью дофинансировать" зеленый "тариф исключительно за счет тарифа на передачу".

По данным госпредприятия "Гарантированный покупатель", на 23 октября 2020 года объем выплат по "зеленому" тарифу с начала года составил 15,97 млрд грн, а уровень расчетов - 37,4% (в том числе за 20 дней октября - 7,6%, за сентябрь - 60,5%, за август - 100%, июль - 3,5%, июнь - 4%, май - 5%, апрель - 5%, март - 47%, февраль - 100%, январь - 100%).

Как сообщалось, ранее суды отказались обязать входящие в холдинг ДТЭК Рината Ахметова компании оплатить 1,08 млрд грн долга перед "Укрэнерго" за передачу электроэнергии. Частные компании олигарха поставляют электроэнергию на экспорт, но не платят тариф за использование для этого государственных сетей.

ДТЭК в январе заявил, что считает незаконным включение НЭК "Укрэнерго" объемов экспорта в оплату передачи электроэнергии и не признает свой долг перед госкомпанией.