Цены на нефть опускаются к $41 за баррель

Котировки нефти снижаются в понедельник на росте заболеваемости COVID-19 в США и Европе, на снижении шансов на принятие новой программы стимулирующих мер в Штатах до президентских выборов, а также на устойчивом наращивании добычи в Ливии.

Утром в понедельник декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 (1,8%), до $41,02. В пятницу Brent подешевела на $0,69 (1,6%), пишет Интерфакс.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,75 (1,88%), до $39,1 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,79 (1,9%).

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,7%, WTI - на 3,1%.

Число новых случаев заболевания коронавирусной инфекции в США продолжает бить рекорды, в то время как в Италии и Испании вводятся новые ограничительные меры.

"В последние несколько недель рынок фокусировался на перспективах ухудшения спроса на нефть в связи с ростом заболеваемости COVID-19, - заявил Bloomberg главный аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс. - Теперь на первый план выходит вопрос роста предложения, учитывая, что Ливия говорит о планах существенного наращивания добычи в ближайшие месяцы. Это может стать новой проблемой для ОПЕК".

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки (б/с) в течение четырех недель. В настоящее время добыча NOC составляет 560 тыс. б/с.

Компания предупредила, однако, что не сможет вернуться к прошлогодним уровням производства, порядка 1,2 млн б/с, в связи с повреждением инфраструктуры и недостатком финансирования.

В пятницу стало известно, что NOC сможет возобновить поставки нефти через крупнейший экспортный терминал страны - Es Sider - после снятия форс-мажора.