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Правительство не видит возможности введения тотального карантина в Украине, – Шмыгаль

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Правительство не видит возможности введения тотального карантина в Украине, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве не хотят и не видят возможности введения тотального карантина для противодействия распространения COVID-19.

Об этом Шмыгаль заявил журналистам после голосования во Львове. 

"Мы очень не хотим и не видим возможности для тотального карантина. Сейчас мы управляем адаптивным карантином. Сейчас, к сожалению, все больше становится "красных" зон", - сказал Шмыгаль, сообщает Интерфакс-Украина.

Премьер призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические правила и отметил, что на данный момент количества коек в Украине достаточно.

"Конечно, в тех областях - а это Киев, Донецкая и Одесская область, где мы видим, по прогнозам, может быть превышение больных над количеством коек, в частности, обеспеченных кислородом, - мы готовим развертывание мобильных госпиталей", - добавил Шмыгаль.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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