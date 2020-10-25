Рада начнет рассматривать проект бюджета на 2021 год в первую неделю ноября, – Разумков

Верховная Рада приступит к рассмотрению законопроекта о государственном бюджете на 2021 год на ближайшей пленарной неделе.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Если не случиться чего-то экстраординарного, то второго (ноября) у нас с вами будет согласительный совет, а с третьего у нас пленарная неделя. Я думаю, что в первые дни мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год", - сказал Разумков журналистам, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом спикер не исключил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Украине может повлиять на работу Верховной Рады.

"Но пока что не планируем менять режим работы. Будем смотреть, будем исходить из той ситуации, которая будет 2-3 ноября", - подчеркнул Разумков.