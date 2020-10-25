В Украине на 61% заняты койки для пациентов с коронавирусом, – Минздрав

В Украине на сегодняшний день 61% коек, отведенных для лечения пациентов с COVID-19, уже заняты.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"В Украине остается высоким показатель госпитализации больных COVID-19. По состоянию на сегодня 61% коек, отведенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, уже заняты. Учитываются как больные с подтвержденным диагнозом, так и подозрением", - рассказал Степанов, сообщает Интерфакс-Украина

Он также отметил, что за прошедшие сутки было сделано рекордное количество ПЦР-тестов - более 40 тыс. исследований. По словам министра, в ноябре этот показатель составит 50 тыс. тестов в сутки.

Всего за сутки проведено 67 573 тестирования, в частности 41 430 исследований методом ПЦР, а также 26 143 - методом ИФА.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (560 случаев), в Харьковской (520), Житомирской (484), Львовской (469) и Хмельницкой (450) областях.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 24 октября, зафиксировано 7014 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 177 человек, умерли 125 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.