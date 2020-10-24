Ryanair открыл продажи билетов на рейсы из Херсона в Краков

Ирландский лоукостер Ryanair открыл продажи на рейсы по маршруту Херсон-Краков, рассказал директор аэропорта Херсон Виталий Кучерук.

Кучерук, в частности, сказал: "Освоение новых направлений авиакомпании откладывают, в лучшем случае до марта 2021 года... Единственное, что могу хорошего рассказать на эту тему: лоукостер Ryanair открыл продажу билетов на авиарейсы Херсон-Краков-Херсон. Ранее анонсированные рейсы на Катовице и Вену откладываются из-за эпидситуации".

Как отмечает ЦТС, на сайте Ryanair билеты на рейсы Херсон-Краков продаются на даты, начиная с 30 марта 2021 года. Выполнение рейсов запланировано дважды в неделю - по вторникам и субботам.

Также в системе бронирования авиакомпании можно приобрести билеты на рейсы Херсон-Катовице, начиная с 28 марта. Перелеты по этому маршруту планируются по средам и воскресеньям.

Виталий Кучерук проинформировал, что на следующий год аэропорт полностью освободил ирландскую компанию от уплаты аэропортовых сборов: "Мы ценим партнерство с этим перевозчиком и всячески его стимулируем. Например, Ryanаir полностью освободили от уплаты за аэропортовые услуги и сборы на 2021 год".

Также руководитель авиапредприятия уточнил, что сейчас в Херсон летают только две авиакомпании - Turkish Аirlines (два еженедельных рейса из Стамбула) и Windrose (5 рейсов в Киев).

Ryanair уже выполнял перелеты из Херсона в Катовице и Краков. 17 декабря 2019 года авиакомпания впервые выполнила рейс Краков-Херсон, а 15 января 2020 года - Катовице-Херсон. Маршрут Херсон-Вена намеревались открыть с конца марта текущего года, но планам помешала пандемия.