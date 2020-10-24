Крупнейший производитель яиц в Украине сократил продажи на 10%

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, в январе-сентябре 2020 года сократила продажи яиц на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 795 млн штук, что обусловлено снижением торговой активности.

Согласно отчету группы на Варшавской фондовой бирже в пятницу, производство яиц за этот период выросло на 3,8% - до 1,236 млрд штук, сообщает Интерфакс-Украина.

Объем экспорта яиц за девять месяцев этого года снизился в 1,7 раза - до 266 млн яиц. Доля экспорта в общем объеме реализации яиц составила 34% против 50% за аналогичный период 2019 года. Средняя цена продажи яиц в отчетном периоде снизилась на 8% - до $0,056/шт.

Группа отметила, что в январе-сентябре 2020 года объем переработки яиц был на уровне аналогичного периода 2019 года и составил 433 млн шт. Производство сухих яичных продуктов выросло на 19% - до 2,597 тыс. тонн, а жидких снизилось - на 5%, до 9,983 тыс. тонн.

Объем продаж сухих яичных продуктов возрос на 39% - до 2,417 тыс. тонн, из которых 71% было экспортировано (аналогично 71% за 9 мес. 2019 года), объем продаж жидких сократился на 7% - до 9,692 тыс. тонн, их которых 36% было экспортировано (48% за 9 мес. 2019 года), указано в документе.

Средняя цена реализации сухих яичных продуктов снизилась на 8% - до $4,05/кг, средняя цена реализации жидких яичных продуктов - на 16%, до $1,19/кг.

По состоянию на 30 сентября 2020 года общее поголовье компании возросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 8,1 млн голов, поголовье несушек – также на 3%, до 6,9 млн голов.

"Стоит сказать, что в течение девяти месяцев компания достаточно успешно реагировала на вызовы, связанные с пандемией COVID-19 и неблагоприятной макроэкономической средой. Нам удалось минимизировать негативное влияние на деятельность группы и увеличить объемы производства. В целом руководство считает операционные результаты за отчетный период удовлетворительными", - цитируется в отчете генеральный директор компании Борис Беликов.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

"Овостар" по итогам 2019 года получил $20 млн чистого убытка против $17,5 млн чистой прибыли в 2018 году. Его выручка в прошлом году сократилась на 16% – до $104,7 млн.

В первом полугодии 2020 "Овостар" получил на $2,44 млн чистой прибыли, что на 33,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выручка "Овостара" в первом полугодии 2020 года сократилась на 17,3% - до $44,63 млн.