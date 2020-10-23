Windrose запустит рейсы из Киева в Черногорию

Авиакомпания Windrose (Киев) в декабре начинает выполнение регулярных авиарейсов в Черногорию.

Об этом говорится в сообщении компании.

Как сообщается, с 1 декабря, в частности, запускается рейс Киев-Подгорица (Черногория)-Киев. Авиарейсы 7W747/748 будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам, сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что Windrose открыла продажу билетов на рейсы из киевского аэропорта "Борисполь" в Сербию и Северную Македонию.

С 6 декабря авиакомпания планирует начать полеты в Скопье, а с 7 декабря – в Белград.

Оба маршрута Windrose будет обслуживать два раза в неделю на региональных 48-местных самолетах Embraer 145.

Из Киева в Скопье авиакомпания планирует летать по четвергам и воскресеньям, из Киева в Белград – по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около двух часов.