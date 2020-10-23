"Укргаздобыча" не смогла отсудить месторождение у соратников бывшего министра Трампа

"Укргаздобыча" проиграла суд против Кабинета министров, пытаясь отменить правительственный контракт с американской компанией Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.

Об этом свидетельствует постановление Шестого апелляционного административного суда Киева от 29 сентября.

Согласно судебным материалам, "Укргаздобыча" пыталась оспорить результат конкурса Межведомственной комиссии, которая заключила с Ukrainian Energy соглашение о распределении добытых углеводородов в пределах участка Варвинская на 50 лет. Результат конкурса Кабинет министров утвердил постановлением N507-р от 5 июля 2019 года, сообщает LIGA.net.

Истец, в частности, требовал признать победу американской компании в конкурсе "безосновательной" и обязать Межведомственную комиссию заново рассмотреть заявки участников конкурса. Как указано в постановлении суда, предложение Ukrainian Energy комиссия оценила в 184 бала, тогда как заявку "Укргаздобычи" – в 169.

Официальной причиной такого решения называлось преимущество американской компании "в части финансового обеспечения предложенной программы работ на участке недр, эффективность в охране окружающей среды и наличие опыта по поиску и добыче углеводородов".

По данным Associated Press, Ukrainian Energy принадлежит американскому бизнесмену из Харькова Майклу Блейзеру и Алексу Кранбергу. Предпринимателей агентство называет "политическими соратниками" бывшего министра США Рикка Перри.

По данным AP, Ukrainian Energy получила 50-летний контракт на разведку Варвинского месторождения даже несмотря, что ее предложение было на миллионы долларов меньше, чем у ее единственного конкурента – "Укргаздобычи". Произошло это якобы после того, как Перри посетил инаугурацию Владимира Зеленского в мае 2019 года и рекомендовал Блейзера президенту, как энергетического консультанта.

"Укргаздобыча" оспаривала в суде решение Окружного административного суда Киева, который 24 июня 2020 года это дело закрыл.

"Укргаздобыча" – "дочка" украинской группы НАК Нафтогаза Украины и крупнейший добытчик природного газа в стране. Компания добывает 73% природного газа в Украине и 20% газового конденсата и нефти. За девять месяцев 2020 года "Укргаздобыча" произвела 10,13 млрд кубометров газа.