Турция может профинансировать достройку второго самолета "Мрия", – Уруский

Турция рассматривает возможность профинансировать достройку второго украинского грузового самолета Ан-225 "Мрия".

Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает Укринформ.

По его словам, вопрос достройки "Мрии" обсуждался во время его визита в Турцию.

"У них есть заинтересованность именно в стратегических транспортных самолетах, но "Русланы" мы предложить не можем, поскольку те, что есть, они нам самим нужны, а новых мы построить не можем. А "Мрию" одну теоретически можем достроить", – сказал Уруский.

Вице-премьер напомнил, что во время визита президента Украины в Турцию в октябре был подписан документ, в котором определяются намерения сторон начать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко поручал государственному предприятию "Антонов" изучить возможности достройки второго самолета Ан-225 "Мрия" еще в 2016 году.

Вице-президент "Антонова" Александр Коцюба тогда рассказывал, что достройка второго самолета Ан-225 "Мрия" теоретически возможна, но потребует значительных средств. Коцюба отмечал, что к покупке нового Ан-225 был "определенный интерес" со стороны Китая.

Ан-225 "Мрия" создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова в 1988 году. С тех пор "Мечта" остается крупнейшим и самым мощным в мире транспортным самолетом.

Всего был построен только один самолет Ан-225 "Мрия". Изначально было заложено две машины, второй экземпляр самолета Ан-225 готов примерно на 70%.